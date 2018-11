Calcio | Verratti l' alcol una cavolata

Verratti d’accordo con Ancelotti : “serve un gesto eclatante per fermare insulti e violenza nel Calcio” : Marco Verratti concorde col suo ex tecnico al Psg, Carlo Ancelotti, nella lotta alla violenza ed agli insulti nel mondo del pallone “Sono d’accordo con Ancelotti, se non facciamo qualcosa di eclatante le cose non cambieranno mai. Se vinci sei buono, se perdi sei uno stronzo e questo non deve succedere“. E’ la presa di posizione del centrocampista azzurro, Marco Verratti, che dal ritiro della Nazionale a Coverciano, ...

Calcio : Verratti fermato a Parigi per guida in stato d'ebbrezza : Marco Verratti è stato fermato dalla polizia francese dopo che a un controllo a Parigi è risultato che guidava con valori alcolemici superiori a quelli ammessi. Ne ha dato notizia L'Equipe. Il fermo risale alle 3 del mattino di mercoledì e il 25enne centrocampista della nazionale italiana ha trascorso qualche ore rinchiuso in un commissariato prima di essere rilasciato. Verratti si è già scusato con il ...

Calcio : Verratti fermato a Parigi per guida in stato d'ebbrezza : Marco Verratti è stato fermato dalla polizia francese dopo che a un controllo a Parigi è risultato che guidava con valori alcolemici superiori a quelli ammessi. Ne ha dato notizia L'Equipe. Il fermo risale alle 3 del mattino di mercoledì e il 25enne centrocampista della nazionale italiana ha trascorso qualche ore rinchiuso in un commissariato prima di essere rilasciato. Verratti si è già scusato ...

Calcio - Marco Verratti fermato a Parigi dalla polizia per guida in stato di ebbrezza - sarà multato dal PSG : Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale italiana, è stato fermato nella notte tra martedì a mercoledì a Parigi dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riporta da l’Equipe, gli agenti hanno riscontrato un tasso alcolemico di 0,49 mg/l, superiore a quello consentito dalla legge (0,25 mg/l). Il giocatore è stato portato in commissariato per poi essere rilasciato alcune ore dopo. Attraverso un comunicato il PSG ...

Calcio : Verratti fermato a Parigi per guida in stato d'ebbrezza : Marco Verratti è stato fermato dalla polizia francese dopo che a un controllo a Parigi è risultato che guidava con valori alcolemici superiori a quelli ammessi. Ne ha dato notizia L'Equipe. Il fermo risale alle 3 del mattino di mercoledì e il 25enne centrocampista della nazionale italiana ha trascorso qualche ore rinchiuso in un commissariato prima di essere rilasciato. Verratti si è già scusato con il ...

Calcio : Verratti fermato a Parigi per guida in stato d'ebbrezza : Marco Verratti è stato fermato dalla polizia francese dopo che a un controllo a Parigi è risultato che guidava con valori alcolemici superiori a quelli ammessi. Ne ha dato notizia L'Equipe. Il fermo risale alle 3 del mattino di mercoledì e il 25enne centrocampista della nazionale italiana ha trascorso qualche ore rinchiuso in un commissariato prima di essere rilasciato. Verratti si è già scusato ...