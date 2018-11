Calcio | Federico Bernardeschi lascia il ritiro della Nazionale Problemi agli adduttori

oasport

(Di martedì 13 novembre 2018)è stato costretto ad abbandonare ila Coverciano a causa di un problema. Come riportato da Sky Sport, l'attaccante juventino ha fatto le valigie e dunque non giocherà la sfida contro il Portogallo valida per la Nations League (sabato 17 novembre a San Siro). Il giocatore sembrava essere completamente recuperato come aveva dichiarato il CT Roberto Mancini e invece non riuscirà a prendere parte all'appuntamento in azzurro. Ricordiamo che il bianconero era già out da un paio di settimane a causa di un altro infortunio subito in. Il suo posto, all'interno del 4-3-3 con cui verosimilmente affronteremo i lusitani a Milano, sarà preso da Politano o da Berardi.