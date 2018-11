Calciatore svedese dell’anno | Ibra ancora battuto | ecco chi è il migliore del 2018

calcioweb.eu

(Di martedì 13 novembre 2018) Zlatanhimovic rimane lontano dal trono per il migliordell'anno. Dopo il successo di Andreas Granqvist nel 2017, quest'anno è stato sempre un difensore a vincere il premio: si tratta del classe '94 del Manchester United Victor Lindelof. Quindi, dopo undici anni di dominio (dal 2006 al 2017), sembra essersi chiusa l'epopea dihimovic.