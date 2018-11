Buono il bilancio fra efficacia e sicurezza di una nuova molecola che controlla

fondazioneserono

(Di martedì 13 novembre 2018) Il Congresso dell’ECTRIMS è da sempre l’occasione per presentare le prime evidenze dell’di nuovi farmaci indicati nella sclerosi multipla. I risultati raccolti con laevobrutinib suggeriscono una suanella riduzione delle lesioni rilevabili con la risonanza magnetica. Il Congresso dell’ECTRIMS (European Committee for the Treatment and Research in Multiple Sclerosis, in italiano: Comitato Europeo per il Trattamento e la Ricerca nella Sclerosi Multipla) è un’occasione per condividere le esperienze raccolte con i farmaci indicati nella cura della sclerosi multipla, comprese quelle relative agli studi di fase 2, cioè a quelle ricerche eseguite per valutare, in maniera preliminare,delle nuove molecole. Fra le novità presentate quest’anno, c’è stato uno studio eseguito con unadenominata evobrutinib, che è il primo esempio di una ...