Brexit - c'è una bozza di accordo : ANSA, - LONDRA, 13 NOV - La sterlina accelera sulla scia dell'annuncio di una bozza d'accordo sulla Brexit definita a livello tecnico da negoziatori di Ue e Gran Bretagna. Alle 17 locali, le 18 ...

C’è una bozza di accordo su Brexit : È stata raggiunta oggi pomeriggio dai negoziatori britannici ed europei, domani sarà esaminata dal governo del Regno Unito

Premi Nobel - serve una Brexit soft : ... Jean-Claude Juncker, per sollecitarli a trovare un accordo morbido di divorzio fra Londra e Bruxelles e metterli in guardia dalle conseguenze negative di una "hard Brexit" sul mondo della scienza e ...

Londra - quasi 700mila persone in marcia contro la Brexit : “Vogliamo referendum sugli accordi - così sarà una catastrofe” : Una marea di bandiere dell’Unione europea ha riempito le vie del centro di Londra sabato, dove quasi 700mila persone – stando alle cifre degli organizzatori – hanno risposto all’appello del movimento “no Brexit” marciando per chiedere che si tenga un referendum sull’accordo finale per l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue, ancora in corso di negoziazione a cinque mesi dal divorzio. I ...

Bruxelles - leader europei si concedono una birra dopo una lunga discussione sulla Brexit : A Bruxelles si è parlato molto della Brexit , in un incontro che ha coinvolto i leader di 27 Paesi, ma dopo ore di discussione è anche giusto concedersi un momento di pausa. Così la cancelliera ...

Brexit : Confagri - le imprese agricole italiane hanno bisogno di una forte tutela : ... la proposta di Bruxelles, infatti, ricorda Confagri, era quella di far pagare al mondo agricolo il costo del recesso del Regno Unito che ammonta a circa 14 miliardi di euro l'anno. Per quanto ...

May al congresso Tory : ""Abbandoniamo il sogno di una Brexit perfetta. Un secondo referendum? Sarebbe voto politico"" : "Non abbiamo paura di uscire senza un accordo". La premier britannica, Theresa May, nel corso del suo intervento al congresso Tory ha affrontato nuovamente la questione della Brexit e dei negoziati con l'Ue, ribadendo l'ipotesi del 'no deal' già accennata nel corso del vertice Ue di Salisburgo. Ha chiesto, poi, rispetto da parte di Bruxelles: "Tratterò l'Unione europea con nient'altro che rispetto. Il Regno Unito si aspetta la ...

Brexit - a Birmingham Boris Johnson attacca il piano "soft" di Theresa May : "È una truffa" : "Questo e' politicamente umiliante per un'economia da 2 mila miliardi di sterline", ha sottolineato.

Brexit - May propone una sovrattassa sulla casa per gli stranieri : già duello fra Theresa May e Boris Johnson nella giornata inaugurale, quella delle riunioni preparatorie, della conferenza annuale del Partito Conservatore di Birmingham. Un congresso dominato dai ...

Una Gran Bretagna "carbon-free" e una Brexit che protegga i lavoratori : Corbyn infiamma il Labour : ... Corbyn ha detto che il partito laburista chiede "una Brexit che protegga il lavoro e l'economia" in Gran Bretagna e "si opporrà'" se questo risultato non dovesse essere garantito nei negoziati sul ...

Brexit. Theresa May : “siamo in una situazione di impasse” : I negoziati tra Londra e Bruxelles sono “in una situazione di impasse”. Ad evidenziarlo la premier britannica Theresa May in

Brexit - May : “Nessun accordo è meglio di un cattivo accordo”. Corbyn : “E’ incapace di portare a casa una buona intesa” : Si stringe l’assedio attorno a Theresa May, in vista del congresso del Partito conservatore in cui in molti prevedono un redde rationem tra il primo ministro e l’ala più intransigente dei Tory. Al centro della bufera che da mesi spira sulla premier ci sono le difficoltà che il governo sta incontrando nelle trattative con l’Unione europea sulla Brexit. “Siamo nell’impasse” e per Londra “nessun accordo è meglio ...

May : la Ue faccia una sua proposta sulla Brexit - ci prepariamo al no-deal : «Abbiamo bisogno di sapere dalla Ue quali sono i veri problemi e qual è la loro alternativa, così da poterne discutere. Fino ad allora non possiamo progredire». Lo ha dichiarato Theresa May, il primo ...

Esiste una soft Brexit? : Occorre considerare che gli scambi commerciali del Regno Unito con il resto del mondo riguardano per circa la metà l'Unione europea. Volendo semplificare, il Regno Unito esporta servizi, in ...