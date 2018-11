: • Cyber News • #Brexit, annunciata bozza accordo con Ue - Cyber_Feed : • Cyber News • #Brexit, annunciata bozza accordo con Ue - TelevideoRai101 : Brexit, annunciata bozza accordo con Ue - TutteLeNotizie : Brexit, annunciata “intesa tecnica” provvisoria. La premier May convoca il governo per… -

C'è un'intesa preliminare tra Londra e Bruxelles sulla. La premier britannica Theresa May ha convocato per domani mattina una riunione straordinanaria del governo per esaminare unad'dei negoziati di divorzio dall'Ue. Unadefinita a livello 'tecnico' anche sul nodo del mantenimento del confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord, secondo quanto riferisce la tv irlandese Rte. E sulla scia dell'annuncio, la sterlina accelera. Alle 17 (ora locale) tocca quota 1,1541 nei confronti dell'euro.(Di martedì 13 novembre 2018)