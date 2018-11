Brescia | uomo ferito in via Corsica | due arresti per tentato omicidio

Maltempo : trovato morto in un fiume uomo disperso nel Bresciano : E' stato trovato morto nelle acque del Chiese, gonfiate dal Maltempo e dalla pioggia degli ultimi giorni, l'uomo disperso da lunedì nel Bresciano. Egidio Fontana, 85 anni, di Nozza di Vestone si era allontanato da casa lunedì sera per una passeggiata mentre imperversava il Maltempo. A lanciare l'allarme era stata la nipote che abita nell'appartamento sopra il suo. Dopo due giorni di ricerche senza esito da ...