Brasile | Bolsonaro sceglie ex ministro di Dilma

Perché il Brasile è nelle mani di Bolsonaro : ... sulla mobilitazione capillare delle potentissime reti evangeliche e, infine, sul sostegno diretto di tanti "imprenditori", interessati a sfruttare egoisticamente i vantaggi di una politica economica ...

Bolsonaro : 'Battisti torni in Italia - abbiamo già molti criminali in Brasile' : 'abbiamo già molti banditi in Brasile, ora portate via questo criminale. Fosse stato per me Cesare Battisti sarebbe già in Italia'. È quanto ha detto il neo presidente del Brasile Jair Bolsonaro - ...

Il neo presidente del Brasile Bolsonaro all'Italia : «Portate via Cesare Battisti - è un criminale» : ... a cui hanno partecipato anche il ministro dell'Economia brasiliano Paulo Guedes, altri diplomatici italiani e l'editore della rivista Pietro Petraglia. 'Nessuna fuga assolutamente, in Italia possono ...

Amazzonia a rischio estinzione. Così Bolsonaro vuole ‘fare grande’ il Brasile : L’Amazzonia ha un ruolo chiave nel controllo del clima sulla Terra e lo sappiamo da quasi 50 anni. Negli anni 70, proprio uno scienziato brasiliano, Eneas Salati, contribuì a seppellire l’antico e ostinato dogma secondo cui la vegetazione sarebbe semplicemente una conseguenza del clima, senza alcun effetto di retroazione. L’assioma che la vegetazione non abbia alcuna influenza sul clima fu ribaltato dimostrando in modo inequivocabile che ...

Bolsonaro mette in crisi i vescovi del Brasile e il catto-comunismo : ... di conseguenza, per gonfiare la sinistra in tutto il mondo. E, in Italia, ci si augura che ci restituisca un noto terrorista... Sul versante della geopolitica ecclesiale mondiale, mentre il Santo ...

Brasile - l’astronauta Marcos Pontes sarà il Ministro della Scienza del nuovo governo Bolsonaro : ecco il futuro della base spaziale di Alcantara : Il futuro Ministro della Scienza e Tecnologia del Brasile, l’astronauta Marcos Pontes, ha difeso la possibilità di affittare a terzi la base spaziale di Alcantara, nello stato del Maranhao. La questione e’ in fase di negoziazione tra il governo brasiliano e quello degli Stati Uniti all’interno dell’Accordo di salvaguardia tecnologica bilaterale. Secondo il futuro Ministro, la questione “non viola in alcun modo la ...

Brasile : accettando di diventare super-ministro per Bolsonaro - Sergio Moro ha perso la faccia : “Não, jamais, jamais”. No, mai, mai. Così, il 5 novembre del 2016, quando l’inchiesta Lava Jato era ancora ai suoi albori, il giudice Sergio Moro aveva risposto a Fausto Acevedo, un giornalista de O Estado de S. Paulo, che gli chiedeva se avesse qualche intenzione, nell’immediato o in futuro, di cavalcare l’onda della sua improvvisa popolarità per “darsi alla politica”. “Io – aveva senza esitazioni risposto – faccio un altro mestiere”. Ed aveva ...

Brasile - il giudice che ha condannato Lula sarà il superministro di Giustizia e Sicurezza nel governo Bolsonaro : E' stato il magistrato simbolo della 'mani pulite' versione brasiliana, il Di Pietro sudamericano che dalla sua roccaforte di Curitiba è riuscito a condannare l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva,...

Brasile - Bolsonaro ha il suo Di Pietro : il giudice di Lava Jato al Governo : Moro invece non è mai ufficialmente sceso in politica: la sua figura in Brasile è molto popolare, ma l'investitura è arrivata dal nuovo presidente Bolsonaro e al momento il magistrato entra nella ...

Brasile : Bolsonaro presidente - ministero Scienza e Tecnologia ad astronauta Marcos Pontes : Brasile, 31 ott 18:36 - , Agenzia Nova, - Il presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato oggi sul suo profilo Twitter che l'astronauta brasiliano Marcos Pontes sarà... , Brb,

Brasile - il nuovo Presidente Bolsonaro è il “Trump dei Tropici” : piani folli per il clima e la Foresta Amazzonica : Domenica 28 ottobre, vincendo le elezioni con il 55,2% di preferenze, Jair Bolsonaro è diventato Presidente del Brasile battendo di 10 punti percentuali l’avversario Fernando Haddad. Bolsonaro è definito da molti come un orgoglioso razzista, misogino e omofobo, a favore della tortura e della dittatura. Correndo per il Partito liberalsocialista, è riuscito a ottenere il voto di una popolazione disillusa, arrabbiata e stanca della corruzione che ...