Boxe femminile | Mondiali 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia Mesiano per il bis

(Di martedì 13 novembre 2018) Ormai è tutto pronto a New Delhi (India) per idiche si disputeranno dal 15 al 24 novembre. L’Italia ha tutte le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante, le azzurre saliranno sul ring per andare a caccia delle medaglie, ma conosciamo nel dettaglio quali sono le nostre carte migliori. Si punta tanto su Irma Testa, il volto simbolo dellain Italia. La stagione della 20enne campana (classe 1997, spegnerà le candeline il prossimo 28 dicembre), impegnata tra le 60 kg, non è stata delle migliori come testimonia l’eliminazione agli ottavi di finale degli Europei (out per mano della quotata Potkonen), ma in questa occasione potrebbe farsi largo e sognare il primo podio iridato della carriera. Alessiasi presenta da Campionessa del Mondo dei 57 kg, vola in India per ruggire e per fare la differenza come ci ha abituato ...