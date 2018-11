Borsa | Tokyo | apertura in forte ribasso

La Borsa di Tokyo peggiora dopo l'apertura : Nikkei -3 - 47% : Milano, 13 nov., askanews, - dopo l'apertura già pesante, la Borsa di Tokyo è subito precipitata oltre il -3%. L'indice Nikkei 225 fa segnare -3,47%, mentre il Topix cala del 3,06%. 13 novembre 2018 ...

Borsa di Tokyo in forte calo - Nikkei perde 2 - 06% : Borsa di Tokyo in forte calo, Nikkei perde 2,06% – La Borsa di Tokyo ha chiuso oggi in forte calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 21.810,52 punti, con una perdita di 459,36 punti, pari al 2,06 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.885.24 punti, salendo due minuti dopo fino a 21.892,29 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo ...

La Borsa di Tokyo peggiora dopo l'apertura : Nikkei -3 - 47% : Milano, 13 nov., askanews, - dopo l'apertura già pesante, la Borsa di Tokyo è subito precipitata oltre il -3%. L'indice Nikkei 225 fa segnare -3,47%, mentre il Topix cala del 3,06%.

Borsa. Tokyo apre in ribasso a -2 - 39% : 02.19 La Borsa di Tokyo apre in netto ribasso dopo le perdite di Wall Street. L'indice Nikkei nelle prime battute segna -2,39% a 21,737.81 punti.

La Borsa di Tokyo chiude positiva - Nikkei +0 - 09% : Roma, 12 nov., askanews, - La borsa di Tokyo apre la settimana con il segno positivo, grazie al calo dello yen che spinge in avanti le esportazioni. Il Nikke 225 ha terminato gli scambi con un rialzo ...

Borsa : Tokyo - chiusura poco variata - +0 - 09% -

Borsa di Tokyo in leggero rialzo - Nikkei guadagna 0 - 09% : Borsa di Tokyo in leggero rialzo, Nikkei guadagna 0,09% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in leggero rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio negativo, ha registrato 22.269,88 punti, con un guadagno di 19,63 punti, pari allo 0,09 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.121,70 punti, scendendo pochi minuti dopo fino a 22.046,29 punti, il livello più basso della giornata, ...

Borsa - Tokyo perde lo 0 - 58% in apertura : 03.40 La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in negativo, quando sono ancora presenti i timori degli investitori sul commercio internazionale e mentre le vicende diplomatiche continuano a destabilizzare le quotazioni del greggio. Il Nikkei cede lo 0,58% a quota 22.118,51, con una perdita di 131 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 113,80, mentre si rivaluta sull'euro a un valore di 128,90.

Borsa di Tokyo termina in calo - Hong Kong cede oltre il 2% : La Federal Reserve ha confermato la sua politica monetaria, come da attese, lasciando i tassi di interesse nel range del 2-2,25%, e ha constatato che l'economia americana continua a godere di un ...

Borsa Tokyo in ribasso - Nikkei a -1 - 05% : 8.20 Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo, dopo i guadagni di ieri e dopo la decisione della Federal Reserve di lasciare i tassi invariati. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha ceduto 236,67 punti, pari a un calo dell'1,05%, ed è sceso a 22.250,25 punti. ribasso più contenuto per l'indice allargato Topix, che ha lasciato sul terreno 8,27 punti, pari a -0,49%, a quota 1.672,98.

Borsa Tokyo apre poco variata - -0 - 09% - : ANSA, - Tokyo, 9 NOV - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana poco variata, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi degli indici. Il Nikkei ...

