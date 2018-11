Borsa Milano | i titoli sotto la morsa ribassista degli speculatori

Borsa Milano +0 - 23%. Spread a 305 punti : 9.58 Apertura positiva per le Borse europee. Piazza Affari ha aperto la contrattazione con l'indice Ftse Mib a +0,23%, a quota 19.099 punti.Male per Carige che non riesce a fare il prezzo e segna un calo (teorico) del 48,65% all'indomani del piano di salvataggio. Tim, apre a +2,6% mentre era in corso il CdA che ha revocato l'ad Genish e riconvocato il CdA il 18 per nominare il nuovo ad. Lo Spread tra Btp e Bund tedesco segna 305 punti. Ieri ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 23% - : ANSA, - Milano, 13 NOV - La Borsa di Milano apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,23% a quota 19.099 punti.

Borsa : negative le europee - Stm che cede il 6 - 43% zavorra Milano : Chiusura negativa per le piazze finanziarie europee: è Francoforte a mettere a segno la peggiore performance lasciando sul terreno l'1,77% a 11.325 punti, mentre Bruxelles cede lo 0,92%, Londra -0,74%,...

Borsa Milano debole con Stm - sale Tim : ANSA, - Milano, 12 NOV - Prima giornata di settimana difficile per Piazza Affari schiacciata tra una leggera tensione sui titoli di Stato italiani e la debolezza del settore hi-tech: l'indice Ftse Mib ...

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 05% : ANSA, - Milano, 12 NOV - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,05% a 19.055 punti.

Borsa Milano -0 - 88% - spread a 299 punti : 18.11 Chiusura negativa per Piazza Affari che tuttavia risale dai minimi di seduta. L'indice Ftse Mib perde lo -0,88% a 19.258 punti. Tra i titoli, tonfo di Tim e Leonardo dopo i dati trimestrali. A pesare è anche il calo del prezzo del petrolio e la debolezza di Wall Street, dopo la Fed su un possibile rialzo dei tassi. Ancora tensioni sui titoli di Stato.Sale lo spread Btp-Bund che, tornato oggi sopra quota 300, termina a 299punti base. ...

Borsa : Europa fiacca con Ny - Milano -0 - 92% : ANSA, - Milano, 9 NOV - Le Borse europee confermano il rosso con Milano che resta la peggiore , Ftse Mib -92% a 19.250 punti, dopo l'apertura negativa di Wall Street con l'orientamento della Fed di ...

Borsa : Europa fiacca - Milano -1% : ANSA, - Milano, 9 NOV - L'attesa per l'avvio di Wall street dopo le indicazioni della Fed 'congela' le Borse europee sui cali della mattina, con il peso della discesa del prezzo del petrolio sui dubbi ...

Borsa Milano debole - peggiore in Europa : ANSA, - Milano, 9 NOV - Il ritorno della tensione sui titoli di Stato italiani e diverse trimestrali deludenti pesano su Piazza Affari, che resta la peggiore Borsa europea in avvio di giornata: a ...

Borsa Milano fiacca con Unicredit : ANSA, - Milano, 8 NOV - Wall street incerta, il ritorno della tensione sui titoli di Stato italiani e qualche trimestrale deludente hanno pesato su Piazza Affari, la peggiore Borsa di giornata in ...

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 57% : ANSA, - Milano, 8 NOV - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,57% a 19.429 punti.

Borsa : Milano frena - -0 - 7% - con Europa : ANSA, - Milano, 8 NOV - In vista della chiusura Piazza Affari rallenta, in sintonia con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib cede lo 0,7%, con tutti gli altri mercati principali che oscillano ...

Borsa : Europa negativo - Milano peggiora : ANSA, - Milano, 8 NOV - Le Borse europee girano in negativo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i futures sono in negativo. I mercati sembrano aver esaurito l'effetto del voto di medio termine ...