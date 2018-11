BOOM! Andrea Damante sbarca su MTV

davidemaggio

(Di martedì 13 novembre 2018)Mentre la storica compagna, Giulia De Lellis, è impegnata in una storia d’amore (e business?) con Irama,si rifà una vita ma sul lavoro. Ad attendere l’ex tronista due inediti progetti televisivi targati MTV. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi chesarà uno dei personaggi “recurring” della terza stagione di Riccanza, al via sul canale 133 di Sky il prossimo martedì 4 dicembre. Nel nuovo cast del programma figura, infatti, Angelo Fasciana, produttore musicale e organizzatore di eventi che vive a Gela. Il siciliano è una new entry di Riccanza 3, insieme al cugino “naturalizzato milanese” Antonio. Da Riccanza a cuginanza il passo è breve e così il pubblico del programma conoscerà anche l’altro cugino di Angelo:. L’ex di Giulia De Lellis, dopotutto, non è nemmeno estraneo al mondo di ...