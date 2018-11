quattroruote

: BMW M340i - Tolti i veli alla sorella minore dell'M3 - dinoadduci : BMW M340i - Tolti i veli alla sorella minore dell'M3 - quattroruote : La nuova #BMW #M340i sarà anche #xDrive e debutterà al Salone di Los Angeles come anello di congiunzione tra la gam… -

(Di martedì 13 novembre 2018) Dopo la première mondiale al Salone di Parigi, la settima generazionea BMW Serie 3 è pronta per debuttare oltreoceano dove, per l'occasione, si sarà esposta al Salone di Los Angeles anche in veste sportiva. Per vedere la nuova M3 servirà aspettare qualche mese, ma per ingannare l'attesa a Monaco è nato un nuovo moo, lache andrà a posizionarsi proprio al di sotto'iconica sportiva bavarese. Il debutto commercialea nuovaè fissato per l'estate del prossimo anno, sia per le versioni a trazione posteriore, sia per le integrali xDrive.Anello di congiunzione. La nuova versione sportivaa berlina tedesca riveste il ruolo di anello di congiunzione tra la gamma dei propulsori più tradizionali e la futura variante ad alte prestazioni, la M3. Il prefisso M davanti al suo nome, infatti, parla chiaro: lasarà una sportiva a tutti gli effetti pensata per ...