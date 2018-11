Blockchain e bitcoin | sono stato alla Crypto Coinference e ho capito che il futuro è

ilfattoquotidiano

: Blog | Da bitcoin a tokenizzazione: manuale rapido per capire (e usare) la blockchain - gigi695 : Blog | Da bitcoin a tokenizzazione: manuale rapido per capire (e usare) la blockchain - BrigidiAgostino : RT @econopoly24: Da bitcoin a smart contract a tokenizzazione: manuale rapido per capire (e usare) la blockchain | un chiarissimo post di @… - SilviaMngBS : RT @econopoly24: Da bitcoin a smart contract a tokenizzazione: manuale rapido per capire (e usare) la blockchain | un chiarissimo post di @… -

(Di martedì 13 novembre 2018) L’8 dicembre del 2018 si è svolta la primaa Milano, conferenza italiana sulle criptovalute e. L’evento, organizzato da Francesco Redaelli e Federico Lagni, ha avuto risonanza nazionale e ricevuto persino l’attenzione del Tg1. La manifestazione, unica nel suo genere nel panorama italiano, ha spiccato per almeno tre ragioni differenti. Primo, l’esperienza dei relatori. L’evento è riuscito ad aggregare i principali player del settore in Italia. Da Francesco Nazari Fusetti, fondatore della prima criptovaluta nata per il settore del no-profit AidCoin, a Massimiliamo Nicotra, membro del consiglio direttivo delEducation Network Italia e della community internazionale LegalBlock, laha avuto il merito di attrarre imprenditori, opinion leader e persino ospiti internazionali. Parliamo in particolare di Mariana Gospodinova, Coo & ...