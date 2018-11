Blocco della prescrizione in alto mare

Cina - Coldiretti : plauso per lo sBlocco della nuova “via della seta” per gli agrumi Made in Italy : Bene lo sblocco della nuova “via della seta” per gli agrumi Made in Italy che potranno essere esportati in Cina anche con gli aerei cargo favorendo un export che fino a oggi è rimasto fermo al palo nonostante che la presenza dei prodotti agroalimentari Made in Italy nel paese asiatico sia praticamente quadruplicata (+376%) in valore negli ultimi dieci anni raggiungendo i 448 milioni di euro. E’ quanto afferma la Coldiretti su dati Istat in ...

Bongiorno : il Blocco della prescrizione è una bomba atomica : Il ministro leghista della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, prende posizione con durezza contro la sospensione della prescrizione nei processi per corruzione, prevista da un emendamento del Movimento 5 stelle al disegno di legge anticorruzione. "Bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio significa mettere una bomba atomica nel processo pensale e io questa cosa non posso accettarla e non posso non ...

Ddl anticorruzione - Bongiorno : Blocco della prescrizione una bomba atomica : Il ministro leghista della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, prende posizione con durezza contro la sospensione della prescrizione nei processi per corruzione, prevista da un emendamento del Movimento 5 stelle al ddl anticorruzione. "Bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio significa mettere una bomba atomica nel processo pensale e io questa cosa non posso accettarla e non posso non ...

Manovra - nel decreto anti burocrazia proroga della cigs e Blocco dei fondi per i vitalizi alle Regioni che non li aboliscono : Dalla proroga della cassa integrazione straordinaria e della mobilità in deroga alle misure per eliminare i vitalizi dei consiglieri regionali e rendere “eque” le assicurazioni auto. Sono alcune delle misure contenute nel decreto varato lunedì sera dal consiglio dei ministri, che contiene disposizioni per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili. Vengono anche ...

I backup cloud di Android 9 Pie ora sono crittografati con la password della schermata di Blocco dell’utente : Android 9 Pie include le modifiche al modo in cui i backup cloud vengono archiviati e nemmeno Google può leggere i dati degli utenti L'articolo I backup cloud di Android 9 Pie ora sono crittografati con la password della schermata di blocco dell’utente proviene da TuttoAndroid.

Genova - in piazza l'ira della Valpolcevera : 'Pazienza finita - pronti al Blocco della città' : 'Bucci aprici le strade' urlano gli abitanti e i commercianti della Valpolcevera per la prima manifestazione di piazza dopo il crollo del ponte Morandi. Striscioni, cori e qualche fischio, isolato, ...

Blocco della spesa a Napoli : tagliati i ticket mensa - comunali in rivolta : ... 'I lavoratori non voglio pagare i debiti della politica' urlato da Agostino Anselmi della Cisl e dallo Csa con Francesca Pinto e Roberta Stella. Le due organizzazioni sindacali hanno già dichiarato ...

Caso Maugeri - Roberto Formigoni dopo la condanna e il Blocco della pensione : “Ho solo 2mila euro - era mio sostentamento” : “Sono costernato”. Così Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, in un’intervista al Corriere della Sera in merito alla condanna in appello a sette anni e mezzo per corruzione per il Caso Maugeri. Il Tribunale ha disposto anche la confisca dei beni per un valore di 6i milioni e mezzo di euro e il blocco della pensione. Il Celeste, a domanda diretta del giornalista, sostiene di aver fatto “le vacanze da un ...

Barbara D’Urso e la mancata ospitata a Cartabianca. La versione della Rai : “Nessuno Blocco. Abbiamo proposto un rinvio” : La mancata ospitata di Barbara D’Urso a Cartabianca su Rai3 è diventato un piccolo caso televisivo. La conduttrice di Domenica Live nel pomeriggio di ieri su Instagram aveva svelato lo stop improvviso dell’azienda di Viale Mazzini: “Stasera (ieri sera, ndr) sarei dovuta essere ospite di Bianca Berlinguer, una delle giornaliste che stimo di più in Italia e lei stima me (…) Era tutto organizzato da tempo per una lunga ...

Barbara D’Urso a Cartabianca - la Rai : «Nessun Blocco - solo un rinvio». Ma arriva la frecciata della conduttrice : Barbara D'Urso Nessun blocco nei confronti di Barbara D’Urso, ma solo un rinvio. Dopo le polemiche divampate per la saltata partecipazione della conduttrice Mediaset al talk show Cartabianca in onda stasera, la stessa Rai ha cercato di calmare le acque specificando in una nota che l’ospitata è stata rinviata per “considerazioni editoriali” non meglio specificate. L’azienda di Viale Mazzini ha inoltre fatto sapere che ...

Fiction Riace - Fiorello : 'Nessun Blocco - la Rai deve rispettare i tempi della magistratura' : Dopo la decisione della Rai di sospendere la Fiction 'Tutto il mondo è paese' ambientata nella piccola località di Riace, in Calabria, dove da...