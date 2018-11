Blitz dei «suoi» ricercatori per i 90 anni di Garattini

Scomparsa di Brenda - Blitz dei carabinieri in casa dell’ex compagno : I carabinieri hanno perquisito la villetta di Castelnuovo del Garda da dove Brenda (Maria Aparecida Soares) è sparita lo scorso luglio. I militari hanno cercato tracce di residui organici con i reagenti chimici. Contestualmente è stato contestato a Veronica, la nuova compagna di Felicetti, un permesso di soggiorno scaduto. Felicetti, che ha denunciato la Scomparsa mesi fa, resta non indagato.--"Hanno controllato ogni angolo della casa con i ...

Napoli - donna intubata ricoperta di formiche : Blitz dei Nas all'ospedale San Giovanni Bosco : È in corso un'ispezione dei carabinieri del Nas all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. L'ispezione è scattata a seguito della segnalazione, da parte di alcuni cittadini e rilanciata dal ...

'Ndrangheta - latitante dopo maxi condanna si barrica nell'ufficio postale : 4 donne in ostaggio - è armato di coltello | Una liberata | A breve il Blitz dei Gis : Francesco Amato, imputato condannato pochi giorni fa nel maxi-processo di 'ndrangheta "Aemilia" si è asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, con un coltello. L'uomo si era reso irreperibile dopo la sentenza

Napoli - Blitz dei Nas all'ospedale San Paolo : scatta l?allarme legionella : Ospedale San Paolo, tutto in una manciata di giorni: arrivano i carabinieri del Nas, trovano una quantità elevata di legionella nei boiler dell?impianto idrico e segnalano la cosa al...

Napoli - maxi Blitz dei carabinieri : identificate 1.240 persone - multe e sequestri : Nel corso di un'operazione di controllo i carabinieri hanno identificato a Napoli 1.240 le persone, di cui 390 erano note alle forze dell'ordine. Sei sono state segnalate per uso personale di ...

Abusivismo - a Palermo Blitz dei carabinieri e dei vigili urbani : Gli agenti del nucleo commercio su area pubblica della Polizia municipale ed i carabinieri della Stazione Palermo Scalo, hanno sequestrato oltre 450 chili di prodotti ortofrutticoli e frutta secca, a ...

Sesso droga e pastorizia a Castellammare del Golfo. E scatta il Blitz dei Carabinieri : 'Sesso droga e pastorizia' a Castellammare del Golfo. Una delle più note e controverse pagine Facebook ha dato appuntamento per un raduno ai suoi fan a Castellammare del Golfo. I Carabinieri, ...

Blitz dei carabinieri al Caat di Grugliasco : fioccano multe salatissime : multe salate ieri notte, giovedì 25, al Caat di Grugliasco . Dalle 2 alle 7, infatti, i carabinieri si sono presentati al Centro agroalimentare per un servizio teso alla prevenzione e repressione di ...

Vicofaro - il mega-Blitz alla pizzeria dei migranti di don Biancalani porta a un nulla di fatto. E il prete andrà a Riace : Sono arrivati in cinquanta, tra polizia, carabinieri, vigili urbani, guardia di finanza, Asl, ispettorato del lavoro e vigili del fuoco. Un blitz alla pizzeria del Rifugiato di Vicofaro promosso e autorizzato, in accordo con il comitato dell’ordine pubblico, dal prefetto Emilia Zarilli che ora dice: “Le pizze erano ad offerta libera e dei 60 migranti presenti solo uno era in una posizione di irregolarità”. Un imponente stuolo di ...

Tutela dei fondali marini - “Ischia Clean Blitz” : pescati 6 quintali di immondizia - “abbiamo trovato di tutto” [GALLERY] : 1/8 ...

‘Ndrangheta - Blitz dei carabinieri contro il traffico di cocaina. Arrestate 14 persone a Milano - Como e Reggio Calabria : È in corso, nelle province di Milano, Como e Reggio Calabria, un’operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Corsico, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano, nei confronti di 14 persone, 10 italiani e 4 marocchini, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Le indagini, dirette dalla Direzione ...

Maltempo : rimandate le operazioni Ischia Clean Blitz per la tutela dei fondali marini : In riferimento all’operazione Ischia Clean Blitz, gli interventi previsti per oggi si svolgeranno nelle giornate di domani, Martedì 23 Ottobre e dopodomani, Mercoledì 24 Ottobre: ben 12 immersioni, 4 gruppi di sub specializzati, affiancati da altri 10 sub per video e foto sui fondali marini, motovedette della Guardia Costiera, il nucleo subacquei dell’Arma Carabinieri, pescatori e volontari, tutti insieme. In programma la più imponente ...