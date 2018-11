Bilancio | critiche dall' Fmi | ' Rischiate una grande manovra correttiva'

Pensioni e Legge di Bilancio : nuove critiche su Quota 100 - via libera a opzione donna : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 6 novembre 2018 vedono arrivare nuovi commenti e proiezioni in merito al pensionamento anticipato tramite la Quota 100 [VIDEO]. In particolare, si segnala una possibile perdita rispetto all'assegno ordinario che va dal 5% al 20%. Nel frattempo arriva anche un nuovo annuncio dal Governo rispetto all'avvio della proroga opzione donna. Una misura sulla quale dal CODS Comitato opzione donna Social si ...