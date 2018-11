Biathlon | Nicole Gontier | “In questa stagione voglio ritrovare fiducia e continuità al

oasport

: VIDEO - Biathlon, Nicole Gontier: 'Non vedo l'ora di iniziare per capire a che punto sono' - FondoItalia : VIDEO - Biathlon, Nicole Gontier: 'Non vedo l'ora di iniziare per capire a che punto sono' -

(Di martedì 13 novembre 2018) ESCLUSIVA OA SPORT – Quando sta per entrare nel vivo la preparazione degli azzurri per la Coppa del Mondo di, abbiamo il piacere di intervistare la valdostana, atleta dell’Esercito. La 27enne di Champorcher, medaglia di bronzo nella staffetta mondiale di Nove Mesto nel 2013, nelle ultime stagioni ha faticato ad imporsi nella squadra di Coppa del Mondo, frutto di risultati altalenanti al poligono che ne hanno condizionato la prestazione. Lo scorso anno l’azzurra ha saputoun buon livello sugli sci che le ha permesso di partecipare ai Giochi Olimpici, ma anche in Coppa del Mondo ha saputo trovare quella confidenza al poligono che spesso in passato era caratterizzata da alti e bassi. L’abbiamo sentita durante il ritiro di Sjusjoen dove sta preparando al meglio l’annata che vede come appuntamento principale i Mondiali di Oestersund a ...