tennisworlditalia

: Betting - Mercoledì 14 novembre: Djokovic cerca il pass per la semifinale - TennisWorldit : Betting - Mercoledì 14 novembre: Djokovic cerca il pass per la semifinale -

(Di martedì 13 novembre 2018) ATP FINALS I primi a scendere in campo , alle ore 15:00 italiane, saranno il numero 1 del mondo Novak, protagonista di un esordio tutto sommato agevole contro John Isner, e Alexander Zverev , giustiziere in due set del croato Marin Cilic. Il bilancio dei precedenti è in perfetta ...