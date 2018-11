Bertinotti | “Il capitalismo è il problema della modernità | Karl Marx è risorto” | a teatro

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 novembre 2018)colpevole o innocente? È con questa domanda che La Storia a Processo debutta a Roma, alEliseo. Il format è semplice: un processo sul palco, con “magistrati, avvocati, personalitàcultura esocietà civile che vanno a braccio, esponendo le loro tesi contrapposte”. Al pubblico in sala, giuria popolare, il compito di emettere il verdetto finale. Protagonista del primo spettacolo e imputato eccellente, ieri sera aldi Via Nazionale,interpretato dal sociologo e professore Domenico De Masi. A distanza di duecento anni, un fallimento oppure una vittoria per colui che resta “uno dei più grandi intellettuali dell’Ottocento” e “che certamente ha influenzato tutto il Novecento”, chiosa Fausto, sul palco nei panni dell’avvocato difensore. L'articolo: “Ilè il ...