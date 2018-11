Bellissime le skin Fornite di Dragon Ball | Epic potrebbe inserirle?

optimaitalia

(Di martedì 13 novembre 2018) Si continua a parlare di: di recente l'artista Ryai ha pubblicato sui suoi account social una serie diconcept di Fortnite che sono ispirate al mondo di. Ovviamente nel giro di poche ore le immagini hanno fatto il giro della rete e ha incuriosito anche Ninja, il famoso streamer di Fortnite.Intanto per il designer Ryai leFortnite diro essere inserite nella categoria delle "Progressive", perché queste sono in grado di evolversi nel corso del tempo grazie all’aggiunta di nuove parti. In realtà peròro anche deteriorarsi rispettando così le condizioni del campo di battaglia.In rete l’artista Ryai ha reso noto alcun concept, già denominati Universe Warrior, che stanno ottenendo un grande successo tra gli utenti. La cosa infatti non è passata inosservata e anche Ninja ha riportato le immagini pregando letteralmente...