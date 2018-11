Belen Rodriguez e Andrea Iannone | di nuovo insieme per il compleanno di Jeremias

Belen Rodriguez e Andrea Iannone 'faccia a faccia' al compleanno di Jeremias : Prima uscita pubblica da ex per Belen Rodriguez e Andrea Iannone: la cena per festeggiare i 30 anni di Jeremias, infatti, è stata l'occasione giusta per rivedere la showgirl e il pilota a pochi metri di distanza l'uno dall'altro. Sebbene tutti gli invitati siano stati molto attenti a non inserire nella stessa inquadratura l'argentina e il campione di Moto GP, i siti di Gossip hanno scoperto che i due sono stati seduti di fronte per tutta la ...

Belen e Iannone : di nuovo insieme al compleanno di Jeremias Rodriguez : Belen e Iannone sono tornati insieme? I due beccati al compleanno di Jeremias Rodriguez Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono tornati a farsi vedere insieme. Occasione è stata il trentesimo compleanno di Jeremias Rodriguez, festeggiato lo scorso 11 novembre in un locale di Milano. Più precisamente a El Carnicero di Milano, ristorante specializzato in cucina […] L'articolo Belen e Iannone: di nuovo insieme al compleanno di Jeremias ...

Iannone ritrova Belen - il compleanno di Jeremias ‘riavvicina’ la Rodriguez al pilota [VIDEO] : Andrea Iannone e Belen Rodriguez si rivedono, il compleanno di Jeremias potrebbe essere l’occasione giusta per un riavvicinamento tra i due ex fidanzati? Andrea Iannone ieri sera è stato invitato ad una festa. Non una qualsiasi. Il pilota di MotoGp ha presenziato al party del 30° compleanno di Jeremias Rodriguez, suo grande amico e suo ex cognato. Il fratello di Belen ci ha tenuto ad avere alla sua festa sia la sorella maggiore, che ...

Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni in lacrime a Tu sì que vales : “Chicca era solare e buona. Abbiamo creato un’associazione a suo nome per aiutare il reparto di pediatria e soprattutto la ricerca, nella quale Chicca credeva molto. Il sole esiste per tutti si rifà a un celebre verso di Tiziano Ferro, cantante che Chicca adorava”. Non solo divertimento e goliardia, a Tu si que vales c’è anche spazio per riflettere ed emozionarsi. Nella puntata in onda sabato 10 novembre è successo con la storia di Chicca, ...

Tu si que vales - lo strazio di Belen Rodriguez per Chicca : morta a 13 anni per un tumore : Una storia straziante a Tu si que vales , lo show del sabato sera su Canale 5. Non solo divertimento, insomma. Nella puntata di sabato 10 novembre infatti è stata raccontata la storia di Chicca , una ...

Verissimo - Belen Rodriguez e la confessione pesantissima di Fabrizio Corona : 'Ogni cinque giorni...' : A Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Fabrizio Corona non ha parlato soltanto della lite con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip. Infatti, l'ex re dei paparazzi ha parlato anche della sua vita privata, ammettendo di avere diversi problemi. Ma non solo: ha anche rivelato che il suo rapporto con Belen Rodriguez è più vivo che mai. "I miei amici stanno cercando di aiutarmi, Belen mi chiama ogni cinque giorni e mi dice di buttare il telefono". ...

#Tusiquevales 5 – Settima puntata del 10 novembre 2018 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Ospite : Irama. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la Settima puntata della sua quinta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per undici appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La sesta puntata, ...

Belen prima posta la foto sexy e poi si scatena in un locale di Milano : la nuova vita da single della Rodriguez [VIDEO] : Belen Rodriguez, serata scatenata e foto social bollente: l’argentina da quando è single torna a divertirsi con amici ed amiche Belen Rodriguez si è concessa uno scatenato giovedì sera insieme agli amici. In un locale di Milano, la splendida argentina si è intrattenuta prima con una cena e poi con dei balli all’interno del locale della movida milanese. La sexy showgirl si trovava anche con il presunto flirt Gabriele Giuffrida, ...

Belen Rodriguez divisa tra Stefano De Martino e Cerella? La verità : Stefano De Martino sempre più intenzionato a ritornare con Belen Cosa sta accadendo in questi giorni nella vita privata di Belen Rodriguez? L’ex moglie di Stefano De Martino è continuamente al centro del gossip e ora che è ritornata single dopo la fine del suo rapporto con Andrea Iannone, i paparazzi sono letteralmente impazziti, desiderosi di scoprire di più sugli amori della conduttrice di Tu si que vales. Belen, almeno per ora, ...

Belen Rodriguez : Cerella solo un amico - mentre Stefano De Martino vuole riconquistarla? : Ci sono aggiornamenti sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez, ufficialmente single dopo la fine della relazione con il pilota di MotoGp Andrea Iannone? È il quesito che si è posto il settimanale Oggi dove sono state riepilogate le voci e le indiscrezioni trapelate recentemente sulla showgirl, attualmente impegnata nella conduzione di Tu sì que vales. Belen Rodriguez, la foto a cavallo che ...

Belen Rodriguez - il flirt con Cerella? Una fake news : “tra i due solo amicizia” : Belen Rodriguez è single, smentito il flirt con il cestista argentino Bruno Cerella: tra i due c’è solo un’amicizia A Belen Rodriguez è stato affibbiato, dopo l’addio a Iannone, più di un fidanzato. Dopo Gabriele Giuffrida, anche Bruno Cerella è stato nominato ‘flirt’ dell’argentina, che in realtà però sembra voler stare da sola. Dal settimanale ‘Oggi’ arriva la conferma sulla relazione di ...

Belen Rodriguez - Alfonso Signorini smentito : 'Non sta con Cerella - ma con...'. La clamorosa bomba sul gossip : Guerra di gossip su Belen Rodriguez . Una settimana fa Alfonso Signorini sul suo settimanale Chi aveva sparato la foto della showgirl argentina abbracciata a Bruno Cerella , amico argentino giocatore ...

Fabrizio Corona svela : 'Io e Asia non stiamo insieme - Belen Rodriguez la mia ossessione' : Dopo giorni in cui si è detto e scritto di tutto sul suo conto, finalmente Fabrizio Corona ha deciso di parlare: è la rivista 'Io Spio' quella scelta dall'imprenditore per fare chiarezza sulla sua chiacchierata situazione sentimentale. Il 45enne, interpellato sul flirt con Asia Argento [VIDEO], ha ridimensionato il tutto precisando che non stanno insieme, ma che la stima profondamente come donna. Sono le parole che l'ex re dei paparazzi ha usato ...

Belen Rodriguez - la foto a cavallo che fa impazzire Instagram : Sarà pure single, ma Belen Rodriguez sa come far impazzire i propri fan social. Una foto a cavallo in micro bikini dell'ex moglie di Stefano De Martino ha fatto esplodere Instagram, con 550.000 'mi piace' in un giorno.Un'ondata di like e di messaggi a tinte 'h0t' che hanno ribadito la forza social della showgirl argentina, fotografata per l'occasione per la sua linea di costumi. Uno shooting di coppia, insieme alla sorella ...