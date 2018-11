Becoming | in tutto il mondo esce l' autobiografia di Michelle Obama

lapresse

: Un #Incipit per questo martedì #13Novembre. Esce in tutto il mondo 'Becoming. la mia storia', biografia di… - IBS_it : Un #Incipit per questo martedì #13Novembre. Esce in tutto il mondo 'Becoming. la mia storia', biografia di… - Veronik63732381 : Sto studiando per la verifica di diritto e fin qui tutto bene. Mi sono detta 'faccio una pausa'.... nonostante io i… - thelolavoid : salve gente, sono @astralplainss / this is my becoming. , ho cambiato un po' tutto per non farmi riconoscere. non v… -

(Di martedì 13 novembre 2018)in contemporanea inilla primadi. In, l'ex first lady si racconta, condividendo anche molti capitoli inediti della sua vita e ha iniziato un tour per promuovere il libro. ...