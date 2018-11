Basket | Champions League 2018-2019 | Avellino a Le Mans per la quinta vittoria | test

Basket - Champions League 2018-2019 : Venezia ospita i francesi del Nanterre per ipotecare la qualificazione : Primato a punteggio pieno in Serie A, secondo posto in Champions League. L’inizio di stagione della Reyer Venezia è stato finora davvero eccezionale e domani sera la squadra di coach De Raffaele torna nuovamente in campo per sfidare i francesi del Nanterre in un match molto importante. Venezia cerca una vittoria che potrebbe valere anche più di metà qualificazione alla fase successiva, visto che i veneti si troverebbero con tre successi in ...

Basket - Champions League : vittoria preziosa di Avellino. La Sidigas supera di misura il Banvit : Nella quinta giornata di Champions League, la Sidigas Avellino supera in casa i turchi del Banvit per 99-95 e fa un passo probabilmente decisivo verso la qualificazione alla fase successiva. Una partita che ha sempre visto comandare la squadra di Vucinic, anche se gli irpini non sono mai riusciti ad allungare sulla doppia cifra di vantaggio, prima di subire comunque la rimonta degli ospiti. Miglior marcatore del match Demetris Nichols con 24 ...

Basket - Champions League 2018-2019 : cinquina della Virtus Bologna - battuto il Besiktas. Show di Taylor : Quinta partita in Basketball Champions League e quinta vittoria per la Segafredo Virtus Bologna. La formazione di Pino Sacripanti supera col punteggio di 90-94 il Besiktas, mantenendo così immacolato il proprio ruolino di marcia nella competizione organizzata dalla FIBA. Quattro sono gli uomini chiave del successo bolognese in terra turca: Tony Taylor, top scorer con 21 punti, Pietro Aradori, che ne assomma 16, Brian Qvale, che oltre ai suoi 15 ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Venezia fatica ma espugna Bonn - ottime prove per Austin Daye e Gasper Vidmar : Venezia supera una buona Bonn e torna al successo nella 5a giornata della Basketball Champions League 2018-2019. Il punteggio finale di 84-94 non testimonia le difficoltà di una partita condotta a corrente alternata dalla formazione di coach De Raffaele. Dopo un’ottima partenza, la Reyer ha infatti permesso alla squadra tedesca di rientrare in gara e di passare anche in vantaggio nel terzo periodo. Solo nell’ultimo quarto Venezia è ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino attende il Banvit - trasferta turca per Bologna sul campo del Besiktas : Doppia sfida turca per Avellino e Bologna nella 5a giornata della fase a giorni della Basketball Champions League 2018-2019. Domani, mercoledì 7 novembre, la Virtus scenderà in campo alle 18.00 contro il Besiktas nel tentativo di rimanere in testa a punteggio pieno nel gruppo D. La Sidigas, reduce dalla prima sconfitta europea contro l’UCAM Murcia, affronterà in casa alle 20.30 l’insidioso Banvit, diretta concorrente per il passaggio ...

Basket - Champions League 2018-2019 : la Reyer Venezia va a Bonn per riprendere la marcia interrotta con Tenerife : L’Umana Reyer Venezia torna in campo questa sera nel quinto turno della Basketball Champions League 2018-2019. La squadra allenata da Walter De Raffaele fa tappa in Germania, alla Telekom Dome, casa del Telekom Baskets Bonn, da oltre vent’anni sponsorizzato dalla Deutsche Telekom, che ad oggi è la più grande azienda di telecomunicazioni in Germania e in Europa. Tra Serie A ed Europa, la Reyer ha perso soltanto un incontro, quello ...

Basket - Champions 2019 : le partite della settimana di Virtus Bologna - Venezia e Avellino. Calendario - orari - programma e come vederle in tv : Tra domani, martedì 6 novembre, e mercoledì 7 novembre le formazioni italiane impegnate nella Basketball Champions League 2019 torneranno sul parquet per la 5a giornata della fase a gironi. La prima a scendere in campo sarà Venezia che volerà in Germania per affrontare i tedeschi del Telekom Baskets Bonn alle 20.00 di domani. Mercoledì toccherà alla Virtus Bologna, impegnata nella trasferta turca contro il Besiktas Sompo Japan alle 18.00, e ad ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Venezia cede nel finale in casa contro Tenerife : Prima sconfitta nella Basketball Champions League per la Reyer Venezia. La squadra di coach De Raffaele cede in casa contro gli spagnoli dell’Iberostar Tenerife per 72-65. Un ko che toglie anche il primato nel gruppo B ai veneti, mentre Tenerife resta a punteggio pieno in testa alla classifica. Alla Reyer non bastano i 19 punti di MarQuez Haynes, mentre in casa Iberostar il migliore è stato Thaddus McFadden con 21 punti. Mani freddissime ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Bologna fatica ma suona la quarta - Avellino subisce a Murcia la prima sconfitta : Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane nella prima delle due giornate dedicate al quarto turno della Champions League 2018-2019. A perdere per la prima volta in Europa è la Sidigas Avellino, tradita dalla brutta serata di Norris Cole e trafitta dai 14 punti a testa del trio Booker-Doyle-Soko. Chi raggiunge quota quattro successi è invece la Virtus Bologna, che riesce a superare il Medi Bayreuth dopo aver faticato molto più del ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Bologna - Avellino e Venezia in campo per mantenere l’imbattibilità : Tre vittorie, zero sconfitte. Questo è il bilancio di Segafredo Virtus Bologna, Sidigas Avellino e Umana Reyer Venezia nella Basketball Champions League 2018-2019 fino ad oggi. Per due di queste tre formazioni, tuttavia, arrivano i primi impegni difficili: Avellino deve affrontare la trasferta di Murcia, Venezia è invece chiamata ad ospitare Tenerife. Più abbordabile il compito di Bologna, anche se il Medi Bayreuth non è da sottovalutare. ...

Basket - Champions League 2018-2019 : la Virtus Bologna vince ancora. Successo schiacciante a Lubiana : La Virtus Bologna sa solo vincere in Champions League. Terzo successivo consecutivo per la squadra di Pino Sacripanti, che domina in Slovenia contro l’Olimpija Lubiana, imponendosi per 92-61 al termine di una partita che Aradori e compagni avevano già fatto loro all’intervallo. Ottima prestazione di Kevin Punter, che è stato il miglior marcatore della partita con 18 punti. Da segnalare, però, soprattutto la prova di Alessandro ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino batte l’Anwil Wloclawek dopo un overtime - 33 punti di Cole : Terza vittoria in Champions League per la Sidigas Avellino: la formazione allenata da Nenad Vucinic ha superato col punteggio di 105-102 dopo un tempo supplementare i polacchi dell’Anwil Wloclawek. In una partita decisa molto più dagli attacchi che dalle difese e in cui ci sono stati complessivamente 80 tiri da tre (44 Avellino, 36 Anwil), sono quattro i volti del successo Sidigas: Norris Cole (33 punti, 8 rimbalzi e 9 assist, una tripla ...

