Banca Etruria | Consob multa Pwc Ad Arezzo nuova udienza per il filone di bancarotta

Banca Etruria - chieste condanne di 5 anni per Bronchi e Fornasari. I pm : 'In subordine riconoscere la bancarotta semplice' : Rischiavano una condanna dai 3 ai 10 anni , più eventuali aggravanti. La richiesta del pool di magistrati che si occupa del crac di Banca Etruria è stata , tenuto conto dello sconto di un terzo della ...

Pm - condannare ex vertici Banca Etruria : ANSA, - AREZZO, 2 OTT - Nel processo in rito abbreviato per bancarotta agli ex vertici di banca Etruria oggi i pm Andrea Claudiani, Angela Masiello e Julia Maggiore hanno chiesto al gup Giampiero ...