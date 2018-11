Baby K torna con l’album “Icona” dal 16 novembre

Baby k ritorna con “Icona” il nuovo album di inediti : “Icona” arriva a distanza di 3 anni dall’ultimo lavoro “Kiss Kiss Bang Bang”, dal quale fu estratta la pluripremiata Roma-Bangkok feat. Giusy Ferreri che si avvale di ben 9 dischi di platino e oltre 226 milioni di visualizzazioni su YouTube, record assoluto per un’artista italiana. Ma non è il primo record al quale Claudia Nahum, in arte Baby K, ci ha abituato. Infatti, in questi anni, ha collezionato premi e primati in ogni modo, non ultima la ...