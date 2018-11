Baby K racconta l’infanzia nomade : ero una bambina timida : Baby K presenta il nuovo album Icona e si racconta Un passato malinconico e solitario per Baby K. La rapper italiana che ha creato tormentoni estivi come Roma- Bangkok e Da zero a cento pubblica il suo terzo album e si racconta. Sulle pagine del nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, Claudia Nahum (in […] L'articolo Baby K racconta l’infanzia nomade: ero una bambina timida proviene da Gossip e Tv.