Avio | successo del Test di lancio al banco prova del nuovo motore M10

Spazio - Avio testa con successo prototipo del motore M10 a metano : Colleferro , askanews, - A Colleferro, in provincia di Roma, le industrie aerospaziali Avio hanno testato con successo il tiro al banco di prova del prototipo del nuovo motore M10 a ossigeno liquido e ...

FlAvio Bucci dice “no” a Domenica Live e fa saltare il collegamento all’ultimo. Ecco cosa è successo : Flavio Bucci non ha voluto parlare a Domenica Live e così, all’ultimo, è saltato il collegamento previsto dalla casa famiglia in cui vive a Fiumicino. Anche l’inviata del programma Domenicale di Barbara D’Urso, che aspettava davanti alla struttura di incontrarlo per l’intervista, alla fine ha dovuto rinunciare all’intervista. “Flavio Bucci in questo momento è in una situazione legale particolare – ha ...

L’Eredità - FlAvio Insinna fa l’indovinello ed ecco chi entra. Mai successo prima : Partiamo da un presupposto: in sedici anni de L’Eredità non era mai successo che un personaggio famoso varcasse la soglia dello studio per lanciare il proprio programma (già in onda) interrompendo la gara. Lo sostiene il sito Tv Blog, secondo cui, a memoria, non c’è alcun precedente. Il primato, dunque, se lo prende Flavio Insinna che ha un po’ faticato appena prese le redini del quiz show che fu del compianto Fabrizio Frizzi. ...

“Dopo Fabrizio Frizzi…”. La verità su L’Eredità di FlAvio Insinna. È successo dopo la prima puntata : L’Eredità di Flavio Insinna è diversa da quella di Fabrizio Frizzi. Questo vuol dire che gli italiani ne siano meno affezionati? No, anzi i numeri dicono altro. Certo, l’assenza del compianto conduttore televisivo è ancora pesante: i ritmi del programma sono di gran lunga più blandi e mesti con un tono tutt’altro che esaltante. Probabilmente Flavio Insinna vuol entrare quatto quatto nei cuori degli italiani: raccogliere ...

Avio "in orbita" con il successo di Ariane 5 al lancio numero 100. L'orgoglio dell'AD Ranzo : Un traguardo ambito e prestigioso. La tecnologia italiana celebra da indiscussa protagonista i trent'anni di collaborazione al programma spaziale europeo con il lancio dallo spazioporto di Kourou, ...

“Indagato”. FlAvio Briatore - guai seri per l’imprenditore. Cosa è successo : Flavio Briatore è finito nei guai. No, nulla di frivolo questa volta, ma una vicenda molto seria. L’imprenditore è indagato a Genova per corruzione nell’ambito della vicenda “Force Blue”, lo yacht di 63 metri di Briatore sequestrato nel 2010 dalla Guardia di Finanza di Genova al largo di La Spezia. Ai domiciliari sono finiti invece il suo commercialista milanese Andrea Parolini, 50 anni, e l’ex direttore provinciale dell’Agenzia delle ...

‘L’Eredità’ - polemica su FlAvio Insinna già dalla prima puntata. Cosa è successo : Che Flavio Insinna non fosse il candidato ideale per prendere il posto di Fabrizio Frizzi al timone dell’Eredità era Cosa chiara. Non solo per gli infelici fuori onda di cui il presentatore si era reso protagonista qualche mese fa – per chi non lo ricordasse usava parole pesanti nei confronti dei concorrenti – piuttosto per una rivolta della base non troppo silenziosa dove base si legge con telespettatori. La Rai però, nonostante le ...