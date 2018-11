Auto contro scooter sulla circonvallazione | due feriti

Scontro tra Auto a Santena : grave un 35enne : grave incidente automobilistico questa mattina alle 7 in via San Salvà a Santena. Due vetture si sono scontrate: gli occupanti dei mezzi hanno riportato ferite serie e di media entità. Particorlamente ...

Via Emilia - Tangenziale e Tosco Romagnola : i controlli con gli Autovelox della settimana : La Polizia di Stato ha comunicato sul suo portale web le tratte stradali della provincia dove saranno operativi, giorno per giorno, gli autovelox alla presenza delle pattuglie, spiegando che l'...

Perde il controllo dell'Auto e si schianta - muore procidana : Si chiamava Carmela Sabia, 70 anni, vedova con 2 figli grandi, la donna procidana che nella notte è deceduta all'ospedale 'La Schiana' di Pozzuoli, dove era stata portata in codice rosso, in seguito ...

La mia Itaca di Tonino Zorzi. Il 13 novembre a Roma l'incontro con l'Autore : Il volume è aperto da una prefazione di Sandro Gamba che ha avuto Tonino Zorzi prezioso e decisivo assistente nel corso del Campionato del Mondo di Buenos Aires nel 1990, ai Goodwill Games dello ...

La mia Itaca di Tonino Zorzi. A Roma il 13 novembre l'incontro con l'Autore. : Il volume è aperto da una prefazione di Sandro Gamba che ha avuto Tonino Zorzi prezioso e decisivo assistente nel corso del Campionato del Mondo di Buenos Aires nel 1990, ai Goodwill Games dello ...

Fuggono ai controlli dei Carabinieri e si schiantano in Auto : 2 morti nel Bolognese : Due giovani sono morti nel Bolognese dopo essersi schiantati in auto contro un palo per sfuggire ai controlli di un posto di blocco dei Carabinieri. E' accaduto ad Argelato. Intorno alle 4 una pattuglia stava effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale in via dell’Industria quando è sopraggiunto un veicolo, una Range Rover, che alla vista dei militari, a 200 metri circa, ha frenato bruscamente, ...

Perde il controllo dell'Auto ed esce fuori strada - 21enne in rianimazione : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Il Grido di Antonio Moresco contro l'Auto-estinzione umana : 'La scienza parla di apocalisse - i governi non si muovono. Ed è anche colpa di Darwin' : A parte la scienza che da decenni si spertica nel denunciare quest'orizzonte apocalittico, il resto dell'organizzazione umana, politica ed economica ignora quasi completamente questa deriva. Ed è di ...

Il Grido di Antonio Moresco contro l'Auto-estinzione umana : 'La scienza parla di apocalisse - i governi non si muovono. Ed è anche colpa di ... : Siamo di fronte a un suicidio collettivo. Le nostre sono le prime generazioni a convivere con lo spettro della sesta estinzione che per la prima volta avrà un unico responsabile: il genere umano. A ...

Scontro Autocisterna-aereo a Linate : nessun ferito : All’aeroporto di Linate, questa mattina intorno alle 10, un’autocisterna ha urtato l’ala di un aereo: non ci sarebbero state gravi conseguenze, e nessuno sversamento di carburante. Le 73 persone a bordo del velivolo sono state fatte scendere. Le ambulanze hanno trasportato solo una persona in codice verde, l’autista dell’autocisterna. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia per ...

'Volete Autonomia? Marcite con le foreste' : duro scontro tra Abruzzo e Veneto : Non è un mistero che, negli ultimi mesi, il Veneto abbia provato a far valere su Roma il proprio ruolo di regione ricca. Il tutto si è tradotto in una richiesta di maggiore autonomia finalizzata a sfruttare in loco la ricchezza di un territorio che gode di un Pil sensibilmente superiore a quello del resto d'Italia. Il fatto che, negli ultimi giorni, sia stato investito da un'ondata di maltempo che ha generato danni importanti e che dal Nord Est ...

Decreto sicurezza - Autonoleggio sotto controllo : Novità in arrivo per lAutonoleggio dopo lapprovazione, avvenuta in Senato in prima lettura con un voto di fiducia, del cosiddetto Decreto sicurezza, presentato dal governo il 4 ottobre scorso. Il provvedimento, che adesso passerà alla Camera per il definitivo via libera, prevede che le società del settore comunichino i dati identificativi dei loro clienti, riportati sul documento didentità, al Centro elaborazione dati interforze per verificare ...

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : "Il decreto sicurezza è Autolesionista - suicida e criminale" : "Un decreto autolesionista, suicida e criminale". Con queste parole Roberto Saviano definisce il dl sicurezza su Facebook. Il provvedimento, fortemente voluto da Matteo Salvini, è stato votato oggi, 7 novembre, dal Senato. Il governo, che aveva posto la fiducia sul decreto ha ottenuto il via libera, nonostante le defezioni a alcuni pentastellati."Rimpatriare gli oltre 500mila immigrati irregolari presenti in Italia non si può ...

Saviano contro Salvini : "Il decreto sicurezza è Autolesionista - suicida e criminale" : "Un decreto autolesionista, suicida e criminale". Con queste parole Roberto Saviano definisce il dl sicurezza su Facebook. Il provvedimento, fortemente voluto da Matteo Salvini, è stato votato oggi, 7 novembre, dal Senato. Il governo, che aveva posto la fiducia sul decreto ha ottenuto il via libera, nonostante le defezioni a alcuni pentastellati."Rimpatriare gli oltre 500mila immigrati irregolari presenti in Italia non si può ...