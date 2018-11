Auriemma a Tiki Taka su Higuain | “non riesce a reggere la tensione”

Moviola Milan-Juve - Graziano Cesari a Tiki Taka : “manca il secondo giallo a Benatia” - poi Auriemma scatena il caos : E’ in corso una nuova puntata delle trasmissione Tiki Taka, si sta analizzando la 12^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo interessanti indicazioni su Milan-Juve. Si parla della Moviola e il mancato secondo giallo nei confronti di Benatia dopo il fallo di mano di Benatia, parla l’ex arbitro Graziano Cesari: “è un errore dell’arbitro, manca il secondo giallo a Benatia e l’espulsione, era una ...

Auriemma scatena il caos a Tiki Taka : “l’Inter è una delusione - la Juve in Champions ha vinto contro la 14esima della Liga…” : E’ in onda una nuova punta del programma Tiki Taka, appuntamento sempre più scoppiettante. Fa discutere il tifoso napoletano Auriemma che prima parla così dell’Inter: “l’Inter era partita come quella che doveva stare a braccetto alla Juve, se il Napoli ha punti e gol in meno rispetto allo scorso anno e l’Inter soltanto adesso l’ha agganciato, allora dico che l’Inter è già adesso una delusione”. Ancora più caos quando si parla della ...

Il Napoli ed il gioco entusiasmante di Ancelotti : il commento a Tiki Taka di Vieri e Auriemma : In onda la trasmissioni di calcio Tiki Taka, una puntata scoppiettante e che sta regalando spettacolo. Pensiero comune quando si parla del Napoli, sul gioco entusiasmante della squadra e sui meriti di Carlo Ancelotti. Ecco le dichiarazioni da parte di Bobo Vieri, ecco le differenza tra Ancelotti e Sarri: “Ancelotti ha tanta esperienza, la squadra adesso verticalizza di più rispetto a Sarri, gioca un ottimo calcio, è ...

Auriemma infiamma Tiki Taka : “Cancelo? Prima o poi gli fischiano rigore…” : Sta andando in onda Tiki Taka, la trasmissione si infiamma quando si inizia a parlare della Juventus, in particolar modo su Cancelo. Inizia a parlare Mughini: “un calciatore straordinario, adesso vale 80 milioni. E’ un calciatore completo, creativo, dribbling, cross”. Poi Auriemma porta reazioni:“Cancelo? Prima o poi gli fischiano rigore… Commette diversi falli in area di rigore. Deve migliorare in fase ...

Napoli - Auriemma 'gufa' a Tiki Taka : il commento sulla Juventus : L'ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni in vista del proseguo della campionato, successo della Juventus contro il Napoli, trascinato da un grande Cristiano Ronaldo e dal goleador Mandzukic. Sincero il tifoso del Napoli Auriemma: "è fuga Juventus, i bianconeri hanno due punti in più rispetto alla scorsa stagione, difficile pensare ad un esito diverso dallo scudetto".