Attenzione | arrivano i primi contagi invernali causati dall’ufficite

(Di martedì 13 novembre 2018) Caldo, freddo, caldo freddo… l’ inverno quest’anno stenta ad arrivare e anche se possiamo godere ancora delle belle giornate è facile allo stesso tempo ammalarsi, abbassando le difese e finendo vittime degli sbalzi di temperatura. Ufficialmente è iniziata in questo modo la stagione dei malanni: si stima che quest’anno l’influenza colpirà circa 5 milioni di italiani, con una prima ondata diavvenuta già a fine settembre. Le malattie a diffusione aerea trovano spesso proprio negli uffici le condizioni perfette per diffondersi e perseverare. Top Doctors (www.topdoctors.it), la piattaforma online che seleziona e mette a disposizione degli utenti un panel formato dai migliori medici specialisti di tutto il mondo, ha quindi pensato di fornire 5 suggerimenti utili per evitare la cosidetta “ufficite”, cioè il circolo vizioso delo continuo tra colleghi. Tra i ...