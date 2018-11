Attacchi a stampa - flashmob dei giornalisti : difendiamo diritto non categoria : Roma, 13 nov., askanews, - Un hashtag: #giulemanidallinformazione. Uno slogan: basta Attacchi. Un punto di riferimento: Sergio Mattarella. Si è tenuto a piazza Santi Apostoli un flash mob, organizzato ...

Libertà di stampa - i giornalisti : basta Attacchi Fattori (M5s) : ora via tutti quelli eletti con noi Di Maio : informazione è sacra - ma no bugie : Flash mob in molte città per dire "giù le mani dall'informazione" in risposta alle dichiarazioni dei leader pentastellati. La senatrice dissidente grillina chiede un passo indietro ai giornalisti eletti con il Movimento 5 Stelle. Il vicepremier in diretta Fb: vogliamo una stampa libera da tutto e tutti

Attacchi alla stampa - Bruno Segre : “Soffia vento di destra e la gente non lo percepisce. Chiediamo rispetto del vivere civile” : “Il fascismo come primo gesto soppresse la libertà di stampa e umiliò gli avversari impedendo loro di rispondere alle calunnie. È un momento difficile perché soffia un vento di destra in Italia”. L’avvocato e giornalista centenario Bruno Segre è intervenuto oggi al presidio organizzato dalla Fnsi e dall’Ordine dei giornalisti per rispondere alle parole dei leader del M5s verso i giornalisti. “I rapporti tra informazione e politica sono stati ...

Agcom : Attacchi a stampa ledono libertà. Fattori : "Giornalisti eletti con M5s lascino" : Poi però rincara: "Chi parla di dittatura oggi o di pericolo, come Berlusconi, mi fa un po' ridere perché rappresenta quella classe politica che quando era al governo ha epurato giornalisti come ...

Agcom : “Attacchi alla stampa ledono libertà di informazione”. Ma Di Battista rilancia : “Difesa corporativista e patetica” : “C’è l’esigenza di un’informazione libera, pluralista, rispettosa della dignità delle persone, del ruolo delle forze politiche e dell’autonomia professionale dei giornalisti“. È la presa di posizione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che in una nota ha segnalato come “ogni attacco agli organi di stampa rischia di ledere il principio costituzionale di libera manifestazione del pensiero, che è ...

Libertà di stampa - oggi giornalisti in piazza : 'Basta Attacchi' : "Basta attacchi ai giornalisti. Gli insulti e le minacce di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non sono soltanto l'assalto ad una categoria di professionisti, ma rappresentano anche e soprattutto ...

Attacchi ai giornalisti - Mattarella : "Libertà di stampa fondamentale" - : Il presidente della Repubblica: "Leggere notizie e commenti e importante perché aiutano a riflettere, anche se non si condividono". Il presidente della Camera Fico: "Manca però una cultura dell'...