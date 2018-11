Atp Finals | Federer si riscatta

Tennis - Atp Finals : Federer batte Thiem - austriaco eliminato : Il Tennista elvetico, attualmente numero tre del mondo, ha sconfitto Dominic Thiem , numero otto della classifica internazionale, col punteggio di 6-2, 6-3. Fuori quindi dalla corsa per l'accesso ...

Atp Finals : Kei non c'è - Anderson lo travolge. Federer ora deve vincere : I possibili scenari di qualificazione sono riassunti in coda alla cronaca. IL PRIMO BAGEL Il migliore nello sprint iniziale è Anderson, che tiene a 15 per poi brekkare l'avversario già al secondo ...

Atp Finals – Djokovic ‘nota’ Cristiano Ronaldo tra il pubblico : “bello averlo tra i fan del tennis” : Djokovic vince su Isner all’esordio alle ATP Finals di Londra 2018, tra il pubblico anche Cristiano Ronaldo: ecco le parole del tennista serbo sulla presenza di CR7 Novak Djokovic ieri sera è stato impegnato nel suo match d’esordio delle ATP Finals di Londra 2018. Contro John Isner, il serbo ha mostrato i muscoli sin dall’inizio del torneo, battendo l’avversario per 2-0. Tra il pubblico, dell’impianto sportivo ...

Atp Finals - Benneteau attacca Federer : 'E' in conflitto d'interessi' : 'La gente vuole veder giocare Federer sul campo centrale e vuole vederlo giocare all'orario migliore, cioè in prima serata - ha aggiunto il n.1 al mondo -. Bisogna rendersi conto che Roger è una ...

