Atlante dell’infanzia | le disuguaglianze educative delle grandi città | chi vive in

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 novembre 2018) Pochi chilometri di distanza, tra una zona e l’altra, possono significare riscatto sociale o, al contrario, impossibilità di uscire dal circolo vizioso della povertà nel Paese dove 1,2 milioni di bambini e adolescenti vivono in povertà assoluta. In Italia la segregazione educativa allarga sempre di più la forbice, in particolare nelle, dove vivono tantissimi bambini. Così a Napoli, le persone tra i 15 e i 52 anni senza diploma di scuola secondaria di primo grado sono il 2% al Vomero e quasi il 20% a Scampia, a Palermo il 2,3% a Malaspina-Palagonia e il 23% a Palazzo Reale-Monte di Pietà, mentre nei quartieri benestanti a nord di Roma i laureati (più del 42%) sono quattro volte quelliperiferie esterne o prossime al grande raccordo anulare nelle aree a est della(meno del 10%). Ancora più forte la forbice a Milano, dove a ...