Atac | per Roma il referendum un' occasione sprecata

Magi : rischio fallimento per Atac non è stato scongiurato : Roma – "Nei prossimi mesi ci aspettiamo un peggioramento per Atac. Il rischio fallimento e' tutt'altro che sventato, da parte dell'amministrazione non c'e' alcun piano alternativo". Cosi' Riccardo Magi, deputato +Europa e promotore del referendum consultivo su Atac, in conferenza alla Camera.

Referendum Atac - perché ha vinto il partito degli astenuti : Il Referendum sull’Atac e la liberalizzazione del servizio pubblico è fallito. E a vincere, per l’ennesima volta, è il partito che in questi anni continua inesorabilmente la sua ascesa, quello degli astenuti. Il dato fornirà materiale per polemiche eterne. Almeno in questa città, che di “eterno” ha solo l’appellativo. perché se è vero che esiste la legittima visione politica di un servizio pubblico che deve restare in ogni suo rivolo nelle mani ...

Referendum Atac - Magi : “Per noi quorum non c’è - impugneremo la questione davanti al Tar” : Non ha raggiunto il quorum del 33,3%, necessario secondo il Campidoglio per la sua validità, il Referendum per la messa a gara del dei trasporti pubblici di Roma. Alla consultazione promossa dai Radicali, che ha visto vincere largamente i sì (74-75%) ha partecipato il 16,3% degli aventi diritto.”Il mancato raggiungimento del quorum è una sconfitta per l’amministrazione della democrazia diretta, per una sindaca che ha fatto fatica a ...

Roma - referendum Atac : affluenza al 16% - non raggiunto il quorum - Polemiche sulle operazioni di voto : Il referendum sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico a Roma non raggiunge il quorum. Alle urne si è recato oltre il 16% degli aventi diritto, un dato non sufficiente per il quorum ...

Atac - Roma al voto sul trasporto pubblico - Tanti rimandati indietro perché non avevano la tessera elettorale : L'APPELLO DI SABRINA FERILLI: "ANDATE A VOTARE" - "Domenica c'è un referendum importante sulla gestione di Atac, un referendum del quale non si parla: io andrò a votare, il mio voto ci sarà". Così in ...

Referendum dei Radicali per la liberalizzazione Atac - quorum lontano. Affluenza più alta al centro e Parioli : A favore del Sì Pd, Forza Italia e mondo dell'industria. M5S, Lega, sindacati e sinistra per il No. I Radicali denunciano 'caos ai seggi'

Referendum dei Radicali per la liberalizzazione Atac - quorum lontano. Affluenza più alta al centro e Parioli : E' lontano il quorum del 33,3% necessario, secondo il Campidoglio, per validare il Referendum consultivo per la messa a gara dei trasporti pubblici di Roma. La soglia da raggiungere è il 33,3% degli aventi diritto al voto, ma alle 16 il risultato sfiora appena il 9%. Seppur da risultati ancora parziali (le urne sono aperte fino alle 20 e i dati definitivi si attendono dopo le 21), risulta significativa anche la distribuzione del voto: ...

Roma - referendum Atac : domenica di voto per 2 - 4 milioni di cittadini : 12mila dipendenti, 1,4 miliardi di debiti al centro di un concordato preventivo per provare a salvarsi dal fallimento grazie a un contratto per il trasporto pubblico locale della Capitale che vale 500 ...

Referendum consultivo Atac per la privatizzazione : si vota su due quesiti. Incognita quorum : Urne aperte oggi a Roma dalle 8 alle 20 per il Referendum consultivo sull’Atac, l’azienda 100% del Campidoglio che si occupa di oltre l’80% del trasporto pubblico locale della Capitale. Un servizio che i Radicali propongono di mettere a gara. Al voto sono chiamati circa 2,4 milioni di romani che potranno recarsi ai seggi per rispondere “Sì” o “No” alla consultazione promossa dal comitato Sì Mobilitiamo ...

Atac : Roma - al via referendum - per quorum servono 789mila votanti : Sono aperti dalle 8 di questa mattina i seggi per le votazioni del referendum cittadino sulla messa a bando di gara del servizio di trasporto pubblico a Roma, promosso dal comitato Si' Mobilitiamo Roma di Radicali Italiani. Al momento l'80% del servizio viene erogato da Atac, azienda municipalizzata detenuta al 100% dal Campidoglio, la restante parte dal consorzio di privati Roma Tpl. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle ore ...

