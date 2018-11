Ascolti TV | Lunedì 12 novembre 2018 Ascolti TV | Lunedì 12 novembre 2018 I Bastardi di

davidemaggio

(Di martedì 13 novembre 2018) Idi Pizzofalcone 2 - Alessandro Gassmann Su Rai1 Idi Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.507.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.769.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 1.003.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 The Transporter Legacy ha catturato l’attenzione di 1.245.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.903.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 684.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Body of Proof ha registrato 374.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su TV8 Agente 007 – Vivi e lascia morire ha segnato il 2.1% con 470.000 spettatori mentre sul Nove I quattro dell’Ave Maria ha catturato l’attenzione di 294.000 spettatori ...