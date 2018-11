Arrow 7 e The Flash 5 | Elseworlds ci regala il primo promo VIDEO

Arrow - Recensione 7x02 "The Longbow Hunters" : Buongiorno amori miei, eccomi qui pronta a commentare questo nuovo episodio di ARROW.Se non vi dispiace andrei per personaggi, e partirei da Oliver. Da dentro la prigione, obiettivamente, non è che possa fare molto, e come prevedibile quel poco che può fare lo porta a fare scelte difficili e a dover camminare sul filo del rasoio per quel che riguarda la sua etica e moralità. Il problema è che la sua storyline in questo episodio fa da filler, ...

Jensen Ackles da Supernatural 15 a Elseworlds? L’attore sul set del crossover di Arrow 7 - The Fash 5 e Supergirl 4 : Si lavora ormai da giorni, a ritmo serrato, proprio su Elseworlds, prossimo crossover di Arrow 7, The Flash e Supergirl 4 negli Usa e proprio tra le tante foto che continuano ad arrivare le ultime due stanno facendo discutere. In particolare, la prima riguarda l'avvistamento di Jensen Ackles sul set del crossover. I fan di Supernatural e delle serie DC hanno subito sperato che la loro preghiera fosse stata esaudita e che l'attore fosse sul ...

'The Bard's Tale IV : BArrows Deep' - tra fortezze - draghi e mostri con un RPG dungeon crawler : Edifici e particolari sono molto ricercati, funzionali, e le possibilità di interagire con il mondo sono diverse, con una grafica ed un sonoro di buona resa , come la melodiosa colonna sonora, tutta ...

Il crossover tra Arrow - The Flash e Supergirl porta tutti in Elseworlds al cospetto di The Monitor : chi sarà il suo interprete? : I personaggi di sempre chiamati ad affrontare nuove storie, questo sembra essere alla base del crossover tra Arrow, The Flash e Supergirl che avrà come titolo proprio la linea di fumetti dedicato a questa “alternativa” ovvero “Elsenworlds”. Le date da segnare in calendario sono quelle del 9, 10 e 11 dicembre, almeno negli Usa, a partire da The Flash 5, passando da Arrow 7 e finendo con Supergirl 4. Questi erano i dettagli ...

Katherine McNamara in Arrow 7 - la star di Shadowhunters volta pagina dopo la cancellazione della serie : Katherine McNamara in Arrow 7. L'attrice di Shadowhunters volta definitivamente pagina mesi dopo la cancellazione della serie Freeform. L'interprete di Clary Fray apparirà in un ruolo ricorrente nella settima stagione dello show DC e sarà fondamentale ai fini della trama. Secondo le prime anticipazioni, Katherine McNamara in Arrow 7 interpreterà Maya, una tenace combattente di strada e anche ladra di star City, definitiva come una sorta di ...

Arrow 7 : il cast recluta Katherine McNamara di Shadowhunters : Arrow 7 cast & news – Ancora novità per i fan della serie Tv con Stephen Amell. Mancano davvero pochi giorni al debutto della settima stagione e sono ancora tanti i dettagli da scoprire. Un importante ingresso è stato svelato in queste ore: Katherine McNamara farà parte del cast di Arrow 7. Conosciuta come la protagonista di Shadowhunters, avrà un ruolo particolare. Arrow 7 cast e anticipazioni Quale sarà il personaggio di Katherine ...

Jeremy Davies si unisce al cast del crossover di Arrow - The Flash e Supergirl : tutti ad Arkham Asylum con il pericoloso dottore : Il mese di ottobre si avvicina e con esso il debutto delle serie The CW /Dc che il pubblico tanto ama ma questo vuol dire anche che presto il crossover di Arrow, The Flash e Supergirl andrà in scena portando il pubblico nell'universo oscuro di Batman e non solo. Proprio a tal proposito arriva il nome di un'altra new entry protagonista di questo mega appuntamento annuale ovvero Jeremy Davies. Alcuni di voi lo hanno già notato in Sleepy Hollow, ...

Dallo scandalo Riverdale ad Arrow - The Flash e Supergirl : Mediaset preferisce vecchie repliche - e gli ascolti? : Sono cose che forse il pubblico non capirà mai visto che per qualche oscura ragione, che di certo non ha a che fare con la favoletta dei bassi ascolti, Mediaset continua a non saper gestire le serie tv americane. Dallo scandalo Riverdale a quello che è successo ad Arrow, The Flash e Supergirl, sicuramente a Italia1, dietro le quinte, c'è qualcosa che non va se si preferiscono repliche di film che ottengono tra il 5 e il 7% di share e non le ...

The Bard's Tale IV : BArrows Deep è ora disponibile : pubblicato un video con i primi 13 minuti di gameplay : Come molti di voi sapranno il 18 settembre è finalmente sbarcato su PC The Bard's Tale IV: Barrows Deep, il titolo di inXile Entertainment caratterizzato da fasi di esplorazione in prima persona di dungeon labirintici con enigmi e indovinelli e un combattimento dinamico a fasi, dove il ritmo animato della battaglia fornirà comunque ai giocatori il tempo necessario per pensare e rispondere agli attacchi dei nemici.Il gioco è previsto anche per ...

Elizabeth Tulloch da Grimm al crossover di Arrow - The Flash e Supergirl al fianco di Tyler Hoechlin - quale sarà il suo ruolo? : Colpo di scena in arrivo dagli Usa e pronto a travolgere i fan di Arrow, The Flash e Supergirl ma, soprattutto, il mondo di Superman nel maxi crossover del prossimo dicembre. Questa volta The CW non si sta risparmiando e sta investendo senza badare a spese chiamando a corte grandi nomi per l'appuntamento di dicembre che vedrà Oliver, Barry e Kara unire le forze contro un nemico comune contro il quale si schiereranno anche Superman (Tyler ...