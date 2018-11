Arriva l' app per la lavanderia a domicilio

Previsioni Meteo : sarà un weekend infuocato nell’Artico e nel Nord Europa con un’anomalia termica eccezionale mentre nel Mediterraneo Arrivano freddo e maltempo [MAPPE] : 1/15 ...

Si rompe la tibia mentre corre ma Arriva a passare la staffetta strisciando : l’atleta giapponese “esempio” di determinazione o atto folle? : Duecento metri carponi di dolore e tenacia. Duecento metri di singhiozzi e ginocchia sanguinanti. Sono queste le immagini con in primo piano la maratoneta giapponese Rei Lida che stanno facendo il giro dei social. Durante la corsa aziendale a staffetta dedicata alla Principessa Ekiden dello scorso 22 ottobre, la concorrente si è improvvisamente rotta la tibia mentre stava correndo franando a terra. Il fatto è accaduto quando le mancavano da ...

Edilizia e hi-tech : Arriva in Sicilia il cantiere da guinness - dove l’armatura si srotola come un tappeto : Il valore del tempo come risorsa nell’Edilizia moderna; la prevenzione alla luce delle nuove normative in materia; l’attenzione sui temi della sicurezza, sempre più alta a seguito dei fatti di cronaca che hanno destabilizzato il Paese: dal ponte di Genova alle strade della Sardegna, passando per i crolli dovuti a nubifragi ed eventi sismici. come cambia il cantiere edile all’interno di questo scenario? Quale l’evoluzione delle tecniche ...

F1 - Arriva la sanzione per Verstappen dopo la rissa con Ocon : ecco la decisione dei commissari sportivi : I commissari sportivi hanno punito Verstappen con l’obbligo di svolgere due giorni di servizi sociali alla direzione della FIA entro sei mesi dall’incidente I commissari di gara hanno deciso, Max Verstappen dovrà svolgere due giorni di servizi sociali alla direzione della FIA per aver spintonato Ocon dopo il Gp del Brasile. photo4/Lapresse E’ questa la decisione del collegio, arrivata dopo aver ascoltato entrambi i ...

Previsioni Meteo - attenzione al 20 Novembre : dopo l’Estate di San Martino Arriva all’improvviso l’Inverno? Scenario estremo dai modelli [MAPPE] : 1/12 ...

Ora anche la lavanderia Arriva a domicilio via app : Uscire di casa e dimenticare i vestiti in lavatrice. Stirare e perdere i minuti di cottura della pasta. Giocare con i figli e sbagliare il programma dell’asciugatrice. Multitasking è la parola chiave per qualsiasi madre di famiglia, ma anche per i millennials, le giovani coppie, i single. Ma l’ammasso di camicie e pantaloni da lavare e stirare è un ingombro e spesso anche solo arrivare in lavanderia prima che chiuda diventa un gioco a ...

Niente più grezze su Facebook Messenger : Arriva la feature più popolare di WhatsApp : Una nuova funzionalità dovrebbe essere presto introdotta su Facebook Messenger (non chiedeteci i tempi specifici, che non sono stati ancora divulgati, anche se dal momento dell'annuncio, risalente a poche ore fa, in genere il reparto tecnico della società ci ha abituati a rilasci alquanto repentini), quella che consente, proprio come avviene su WhatsApp, di cancellare i messaggi inviati, anche se solo per errore, che si tratti di testo, foto, ...

L’app ufficiale di TIMvision Arriva anche su Xbox One : Dopo Windows 10 e Windows 10 Mobile, l’app ufficiale del famoso servizio on demand italiano TIMvision è adesso compatibile anche con le console Xbox One. Descrizione TIMvision è la nuova TV di TIM che ti segue ovunque. • Serie tv in anteprima esclusiva, Originals, film in prima visione a pochi mesi dall’uscita in sala, cartoni e intrattenimento. • Tutto disponibile in un abbonamento mensile senza interruzioni o banner pubblicitari. • ...

Sygic Travel : su App e sito Web Arrivano i trasporti pubblici : Sygic Travel aggiunge l’opzione dei trasporti pubblici alla propria app e al proprio sito web. Sygic, azienda leader nel settore della navigazione GPS, ha incorporato uno strumento per la pianificazione del percorso che include l’utilizzo dei trasporti pubblici. Gli utenti possono ora pianificare un viaggio che includa una corsa in metro o in tram in centinaia di città in tutto il mondo. Sia Sygic Maps che le app mobili ...

WhatsApp - potrebbe Arrivare la possibilità di rispondere in privato nei gruppi : WhatsApp continua ad essere uno dei sistemi di messaggistica istantanea più apprezzati dagli utenti smartphone e proprio per questo, per fronteggiare la crescita di iscrizioni di Telegram e per poter [VIDEO] fornire un servizio sempre più innovativo ai suoi utenti, gli sviluppatori stanno promuovendo interessanti funzionalita'. Parliamo della possibilita' di rispondere privatamente ad un utente direttamente dal gruppo, senza quindi chiudere la ...

Grosse polemiche per la censura in Rainbow Six Siege - Arriva la mappa Marocco : Di recente Ubisoft ha lanciato un nuovo teaser sui propri canali social per presentare la Season 4 dell’Anno 3 di Rainbow Six Siege annunciando così che sarà ambientata in Marocco. Su Twitter infatti è apparso un cinguettio scritto in Arabo che tradotto dice “benvenuti in Marocco”. Sempre su Twitter Ubisof ha postato una gif con una stanza un po' ventilata e dove entra un raggio di sole da una fessura lasciata aperta in un ingresso. Per il ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Il mio addio? Fake-news. A Vettel serve l’appoggio della squadra nei momenti difficili” : Un seguito eccezionale quello delle Finali Mondiali Ferrari a Monza. Tanto pubblico e tanti tifosi ferraristi pronti a sostenere il marchio e il Team Principal della Rossa Maurizio Arrivabene. Una stagione in F1 complicata per il manager bresciano, a cui comunque il supporto non è mancato. Intervistato da Roberto Chincero (it.motorsport.com), il n.1 della gestione sportiva del Cavallino Rampante in Formula Uno, ha messo i puntini sulle i circa ...

"Quei siti sono trappole mortali - sono Arrivata a pesare 19 chili". La denuncia di Angela : La felicità di Angela Russo oggi sta dentro cinque centimetri. "Finalmente ho messo su 5 centimetri di muscolo", dice, con la voce squillante di chi ha appena realizzato un desiderio. Tra lei e l'anoressia, adesso, ci sono anche quei cinque centimetri, e gli ostacoli che ha superato per conquistarli. Ventiquattro anni, napoletana, ha iniziato a combattere contro i disturbi del comportamento alimentare da bambina. Il cibo, per un lungo ...

Da Trony Arrivano i “Prezzi al tappeto” - validi online fino all’8 novembre : Da Trony arrivano i "Prezzi al tappeto", validi online fino all'8 novembre. Siete curiosi di sapere quali sono gli smartphone Android in offerta? L'articolo Da Trony arrivano i “Prezzi al tappeto”, validi online fino all’8 novembre proviene da TuttoAndroid.