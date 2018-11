Arriva la Milano Music Week | Sarà il racconto della musica

A Milano Arriva Amati! la prima pasticceria «crudista» : ecco com’è : Cioccolatini Amati!Cioccolatini Amati!I dolci Amati!Il gelato Amati!Vito Cortese e Flavio SearsLa pasticceria Amati!La pasticceria Amati!La pasticceria Amati!Il team Amati!Si chiama Amati!, si trova in via Malpighi 7 (zona Corso Venezia), ed è la prima pasticceria «crudista» di Milano. Resterà aperta in versione temporary fino al 31 dicembre e la sua filosofia è quella di sposare salutismo dolciario e sapore gourmet, offrendo a tutti la ...

Black Friday di Amazon il 23 novembre - e Arriva il primo pop-up store in centro a Milano : Segnate di rosso il Black Friday di Amazon che sarà il 23 novembre prossimo, senza però abbassare la guardia per l'intero periodo L'articolo Black Friday di Amazon il 23 novembre, e arriva il primo pop-up store in centro a Milano proviene da TuttoAndroid.

A Milano - 'Harry Potter' Arriva a teatro con la grande orchestra dal vivo - : ... oltre mezzo milione di persone hanno apprezzato questa magica esperienza da JK Rowling's Wizarding World, con oltre seicento spettacoli in più di 38 paesi del Mondo. L' orchestra Italiana del Cinema ...

Volley – Milano subito in campo per ripartire in campionato : domani Arriva Castellana Grotte : Nonostante l’avvio di campionato incerto, con 3 sconfitte ed una sola vittoria, la Revivre Axopower Milano non si dà per vinta: domani la formazione di coach Giani cerca la svolta contro Castellana Grotte ripartire con una vittoria e iniziare un nuovo percorso: è questo l’obiettivo della Revivre Axopower Milano che domani torna in campo per la quinta giornata del campionato di Superlega. Alle ore 18.00, nell’impianto sportivo del ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : a Milano Arriva l’Anadolu Efes dell’ex Krunoslav Simon : Notte d’Europa numero cinque, quella che domani l’Olimpia Milano metterà in scena al Mediolanum Forum di Assago. L’avversaria risponde al nome dell’Anadolu Efes Istanbul, tra i più acclamati club di Turchia da quarant’anni e che da più di venti è regolarmente in Eurolega, dopo aver vinto la Coppa Korac nel 1996. L’AX Armani Exchange arriva all’appuntamento forte di tre vittorie a fronte dell’unica ...

Pallavolo – Colpo in attacco per Milano : alla corte di Andrea Giani Arriva il tedesco Hirsch : Tesserato l’opposto della Germania che arriva in maglia Powervolley per rinforzare il roster a disposizione del coach La Revivre Axopower Milano è lieta di comunicare il tesseramento dell’atleta Simon Hirsch. La società del presidente Lucio Fusaro ha infatti completato l’iter documentale per inserire nel roster a disposizione del tecnico Andrea Giani il giocatore tedesco classe 1992. Pallavolista particolarmente duttile (è in grado di ...

Il concerto di Jovanotti a Milano in tv - Arriva lo show al Mediolanum Forum di Assago : tutti i dettagli : Il concerto di Jovanotti a Milano in tv a ridosso del rilascio del DVD che raccoglie le emozioni dei due concerti al Mediolanum Forum di Assago. Lo spettacolo sarà trasmesso domenica 11 novembre su VH1 al canale 67 del digitale terrestre, ma anche su Spike al canale 49 e su Paramount Channel. Il concerto andrà in onda a partire dalle 21,10 e rappresenta una trasposizione su piccolo schermo del concerto del 4 luglio scorso al Mediolanum Forum ...

Marketing - retail - sicurezza e manifattura : a Milano l’intelligenza artificiale Arriva in fiera : Foto Pixabay Un forum con quattro verticali per raccontare l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle aziende. L’appuntamento è dal 6 all’8 novembre a fiera Milano con Aixa – Artificial Intelligence Expo of applications. Un evento organizzato da fiera Milano Media e Business International in collaborazione con MiCo Milano Congressi. Tre giornate per declinare le applicazioni su manifattura, commercio, Marketing e ...

Mentre negli USA la pillola Arriva a casa - a Milano Arriva la mozione anti-aborto : Mentre a Roma, Milano e Verona arrivano le mozioni anti-aborto, negli Stati Uniti le donne ricevono la pillola per abortire direttamente per posta. In Italia sono giorni convulsi. A Verona, Roma e Milano sono arrivate le mozioni anti-aborto. La città di Giulietta (corri ragazza, corri!) è stata la prima a vederla approvata: Verona è stata dichiarata “città della vita” e sostiene le associazioni cattoliche contrarie all’aborto. È stata poi la ...

Aborto - la mozione contro l’interruzione di gravidanza Arriva anche a Milano : (foto: Nenov/Getty Images) Oggi anche a Milano è stata presentata una mozione contro l’Aborto, già approvata a Verona il 5 ottobre 2018. L’iniziativa, nel caso di Milano, è stata sostenuta dal consigliere di Forza Italia Luigi Amicone e vede unito tutto il centrodestra ma non è stata discussa subito perché la sinistra era contraria e verrà affrontata ai primi di novembre 2018. Il testo della mozione contesta la legge 194 ...

Raffiche di vento a Milano : Arriva l'autunno tra alberi abbattuti e case danneggiate : Pesanti disagi da piazzale Aquileia a Monte Rosa alla stazione Centrale, un motocislista lievemente ferito