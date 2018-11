Area Sanremo | la lista dei vincitori

I finalisti di Area Sanremo 2018 - l’elenco dei 226 verso Sanremo Giovani di dicembre : Sono stati annunciati i finalisti di Area Sanremo 2018 . 226 sono gli aspiranti partecipanti al Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte solo per quanto riguarda il concorso di Area Sanremo . I prescelti, selezionati dalla commissione artistica, affronteranno una nuova selezione prima della partecipazione a Sanremo Giovani , in scena a dicembre dalla città di Sanremo . Il Festival dedicato ai Giovani si chiuderà con due finali in ...

Intervista a Marco Bove - finalista di Area Sanremo : “Il canto non è solo una passione ma un’indispensabile necessità” : Marco Bove è un giovane talento originario della regione Lazio che si sta facendo notare in alcuni contest nazionali. Marco è in semifinale ad Area Sanremo e nei prossimi giorni sarà nella città Ligure per affrontare le ultime selezioni verso la finale di dicembre in diretta su Rai1, ma è in semifinale anche al Tour Music Fest. Sta muovendo i primi passi nel mondo della musica e sta presentando i suoi inediti in tutta Italia nella speranza di ...