Appalti truccati al porto di Augusta | gli indagati al Gip | estranei ai fatti

Il marito arrestato per un giro d'Appalti truccati nelle Marche lei si suicida. Su un biglietto avrebbe scritto : "È colpa mia" : Qualche giorno fa il marito, Renato Dini, 49 anni, funzionario pubblico dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro, era stato arrestato dalla Guardia di finanza nell'ambito dell'operazione "Appalti di famiglia", un presunto giro di appalti pilotati, in cui risulta indagata per induzione indebita e turbativa d'asta lei stessa e alcuni imprenditori. La scorsa notte Maria Grazia Faggiolini, 45 anni, non ha retto e si è lanciata da un ponte ...