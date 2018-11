Aperte le iscrizioni alla 20° edizione di ShorTS International Film Festival

Aperte le iscrizioni Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo : Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 6 dicembre. I corsi si terranno da fine gennaio a metà giugno L'articolo Aperte le iscrizioni Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fondazione Veronesi - più forti di prima dopo il cancro : Aperte le iscrizioni per diventare Pink Ambassador : Riaperte le candidature per diventare ambasciatrici della lotta contro il tumore al seno: come inviare la propria...

Sci - Gran Fondo Val Casies : iscrizioni Aperte a quote imperdibili entro il 31 gennaio : Il prossimo 16 e 17 febbraio prenderà il via la Gran Fondo Val Casies, la mitica competizione che appassiona gli appassionati dello sci dal 1984: iscrizioni aperte a quote imperdibili fino al 31 ...

Sci – Gran Fondo Val Casies : iscrizioni Aperte a quote imperdibili entro il 31 gennaio : Il prossimo 16 e 17 febbraio prenderà il via la Gran Fondo Val Casies, la mitica competizione che appassiona gli appassionati dello sci dal 1984: iscrizioni aperte a quote imperdibili fino al 31 gennaio La Val Casies viene spesso definita come una terra senza tempo, ricca di fascino, ideale per rilassarsi. In questa località altoatesina eccelle però una disciplina, adatta a chi proprio non riuscisse a stare fermo nemmeno in vacanza: ...

Master of Photography 4 - Aperte le iscrizioni per la quarta edizione : Fino al 25 novembre sono aperte le iscrizioni per partecipare alla quarta edizione di Master of Photography, il talent show dedicato alla fotografia in onda su Sky Arte

Rally Frosinone – Aperte le iscrizioni per la 1ª edizione della corsa : Aperte le iscrizioni alla 1ª edizione del Rally della Provincia di Frosinone: ecco i ‘segreti’ delle prove speciali e le dichiarazioni dei protagonisti Si sono Aperte le iscrizioni alla 1° edizione del Rally della Provincia di Frosinone, in configurazione Rally Day, i concorrenti che vorranno partecipare alla competizione organizzata da HP Sport, avranno tempo sino al tardo pomeriggio del 16 novembre per scaricare dal sito di ...

Corso per diventare vetrinista e merchandising - Aperte le iscrizioni in vista del Natale : La Spezia - aperte le iscrizioni per il Corso da vetrinista e merchandising che avrà inizio lunedì 3 dicembre. L'occhio dei potenziali clienti deve essere attirato e spinto ad avvicinarsi agli oggetti ...

Presentata la 1000 Miglia 2019 : iscrizioni Aperte da metà ottobre : La Freccia Rossa giunge alla sua 37a rievocazione storica: iscrizioni aperte dal 23 ottobre per 430 veicoli

Aperte le iscrizioni per il Corso di Formazione Micologica : Quella dei funghi è infatti una tematica che affascina molte persone, ma è indispensabile favorire la Formazione di chi si avvicina per la prima volta a questo stupendo e pericoloso mondo. Pubblicità

Aperte le iscrizioni per il “XVII FESTIVAL ESTIVO Live Tour 2019?. Moduli online sul sito ufficiale - iscrizione gratuita. Al primo classificato contratto editoriale - produzione - tour promozionale - videoclip e promozione radio/stampa : ALL MUSIC NEWS Aperte le iscrizioni per il “XVII FESTIVAL ESTIVO Live tour 2019″. Moduli online sul sito ufficiale, iscrizione gratuita. Al primo classificato contratto editoriale, produzione, tour promozionale, videoclip e promozione radio/stampa Sono Aperte le iscrizioni al FESTIVAL ESTIVO 2019, manifestazione, patrocinata dal Comune di Piombino e dal Nuovo Imaie, condotta in quest’ ultima edizione da Anna Pettinelli di RDS ...

Aperte le iscrizioni alla Stracôni : così si aiutano associazioni sportive e scuole di Cuneo : Aprono oggi , giovedì 4 ottobre, le iscrizioni alla 36esima edizione della Stracôni 2018, in programma domenica 11 novembre . La quota di partecipazione, come da 18 anni, è fissata in 5 euro e ...

Cercasi assaggiatori di tiramisù per la coppa del mondo del famoso dessert : iscrizioni Aperte : A.A.A assaggiatori di tiramisù Cercasi. Treviso chiama a raccolta i golosi di tutta Italia per selezionare 180 giudici-assaggiatori che avranno il difficile compito di incoronare il tiramisù più buono del mondo in occasione della tiramisù World Cup in programma il prossimo novembre. Sul sito ufficiale dell’evento www.tiramisuworldcup.com le iscrizioni sono già aperte. La semifinale e la finalissima saranno affidate a una giuria di ...

Progetto Sicurezza in Acqua - Aperte le iscrizioni : Un primo approccio nell'inserimento del mondo del lavoro che ben si sposa con un compito che la scuola italiana è chiamata ad includere nella propria offerta formativa , cioè l'alternanza scuola ...

Scuola di Cinematografia : Aperte le iscrizioni : Polo Universitario di Gela - Scuola di Cinematografia Paolo VI. aperte le iscrizioni Scuola di Cinematografia "Paolo VI", Scuola privata cattolica.