Anticipazioni Matrix | puntata di martedì 13 novembre 2018

Anticipazioni Matrix - puntata del 26 ottobre 2018 : Torna su Canale 5 “ Matrix ”, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro e Greta Mauro: le Anticipazioni di venerdì 26 ottobre Nuova puntata di “ Matrix ”, il programma di approfondimento targato Videonews condotto da Nicola Porro e Greta Mauro. Ecco le Anticipazioni e gli ospiti della puntata di venerdì 26 ottobre 2018 . Matrix 2018 , ospiti venerdì 26 ottobre Venerdì 26 ottobre alle ore 23.30 torna in seconda serata su Canale 5 Matrix , ...

Matrix/ Anticipazioni puntata 12 ottobre 2018 - ospiti : Nichi Vendola e la maternità surrogata : A Matrix su Canale 5 ci sarà come ospite Nichi Vendola . Il politico affronterà lo scottante tema della maternità surrogata che lo tocca da vicino visto che così è nato suo figlio.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:02:00 GMT)

Anticipazioni Matrix su Canale 5 - venerdì 12 ottobre 2018 : Nuovo appuntamento con “ Matrix ”, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro e Greta Mauro: le Anticipazioni di venerdì 12 ottobre 2018 Torna “ Matrix ” su Canale 5 con una nuova puntata e nuovi ospiti. Il programma di approfondimento targato Videonews questa settimana ospiterà in studio due donne dello spettacolo italiano e un politico. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Matrix 2018 , ospiti venerdì 12 ...

Matrix 3 ottobre 2018 con Nicola Porro : Anticipazioni prima puntata - il fenomeno Cristiano Ronaldo : Non mancherà lo sport: Giorgia Rossi , Ivan Zazzaroni e Giampiero Mughini analizzeranno il fenomeno socio-sportivo di Cristiano Ronaldo . Verranno passate sotto la lente d'ingrandimento le luci ...

Matrix - puntata 3 ottobre 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 23.30 : Motori accesi per la nuova edizione di Matrix, il programma di Videonews che racconta l'attualità nella seconda serata di Canale 5. La prima puntata della nuova edizione è fissata sul calendario per mercoledì 3 ottobre, ore 23.30; alla guida il giornalista Nicola Porro, in onda anche con Quarta Repubblica il lunedì sera su Rete 4, con la partecipazione di Greta Mauro. Matrix, Anticipazioni 3 ottobre 2018 Nell'esordio dell'edizione ...