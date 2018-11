Anderson | il gigante gentile che spacca in due il Masters

Tennis - ATP Vienna 2018 : Kevin Anderson trionfa in Finale. Il gigante sudafricano supera Kei Nishikori in due set : Kevin Anderson trionfa nell’“Erste Bank Open”, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.198.250 euro che si è concluso sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il sudafricano, numero 8 del mondo, ha superato in Finale il giapponese Kei Nishikori, numero 11 ATP e quinta testa di serie del seeding, con il punteggio di 6-3 7-6(3). Parliamo del quinto titolo conquistato dal gigante di Johannesburg, il primo appartenente alla categoria dei ...