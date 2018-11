Ancora più fantastico il Samsung Galaxy Note 9 | utilizzo SPen ampliato a breve

Filippa Lagerback e il matrimonio con Daniele Bossari : 'ha cambiato tutto - ora il nostro legame è Ancora più intenso' : Più o meno un anno fa, come dimenticarlo, l'Italia televisiva si scioglieva dinanzi a Daniele Bossari, trionfatore del Grande Fratello Vip che chiedeva la mano all'amata Filippa Lagerback, sua storica compagna.Il 1° giugno 2018 i due si sono sposati a Ville Ponti, a Varese, dopo 17 anni d'amore, per quello che è stato un giorno indimenticabile La 45enne conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana, ha ...

Nuove serie tv : arrivano Loki - Rogue One e Ancora più George R.R. Martin : Dal cinema alla tv, il passo è… a tutto fantasy e fantascienza: proprio questi due generi sono il comune denominatore delle novità che riguardano Nuove serie tv in arrivo. Nuovi progetti che, inoltre, puntano su grandi personaggi e nomi del mondo di riferimento, come George R.R. Martin, Loki, e Star Wars. George R.R. Martin e «quel paio di nuovi show» Una ne fa e cento ne pensa, George R.R. Martin: già, perché lo scrittore di Game of ...

CR7 - il suo 2018 vale di più : cosa deve fare Ancora? : TORINO - Certo, sì: in effetti quella palla poi diventata 2-0 durante Milan-Juventus l'avrebbero buttata dentro in diversi, tra gli attaccanti di Serie A. In pochini, però, e forse soltanto uno , cioè ...

Ancora più colore per Google Keep Notes - anche per la barra di navigazione : Google Keep Notes si aggiorna e aggiunge Ancora più colore tinteggiando anche la barra di navigazione, in modo coerente con la variante cromatica della nota stessa. L'articolo Ancora più colore per Google Keep Notes, anche per la barra di navigazione proviene da TuttoAndroid.

Nuova Audi A3 Sportback Admired - Ancora più lussuosa e tecnologica [FOTO e PREZZO] : L’inedita A3 Sportback Admired può contare su dotazioni di pregio tra cui i cerchi in lega da 18 pollici, i servizi Audi connect, la navigazione MMI Plus e il pacchetto S line exterior Audi A3 Sportback, best seller della Casa di Ingolstadt, si rinnova. Fiore all’occhiello del model year 2019 è la Nuova versione Admired che abbina dotazioni hi-tech e design sportivo. Tra gli elementi di pregio spicca il pacchetto S line exterior, forte dei ...

Xi Jinping : apriremo Ancora di più i mercati - maggiori importazioni : Xi ha parlato anche dell'economia cinese, che vive una crescita «stabile e solida» e continuerà il trend di «sviluppo continuo». La pratica di «rendere mendicante il tuo vicino», invece, porterà alla ...

Udinese-Milan - Romagnoli : 'Siamo più compatti e decisi. Io uomo Champions? È Ancora presto' : E per Alessio Romagnoli un'altra notte magica: "Io uomo Champions? È ancora presto " ha dichiarato il difensore rossonero a Sky Sport - Sono uno di quei calciatori che prova a dare il massimo. In ...

Atalanta - Gasperini : 'Zapata può fare Ancora di più. L'Inter quest'anno è davvero forte' : Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna: 'Siamo partiti bene poi su un rovesciamento abbiamo subito un gol che ha messo la gara in salita. Quello che mi è piaciuto è che non ci siamo disuniti, ma, al ...

MotoGp - Malesia Rossi cade sul più bello - vince Ancora Marquez. In Moto2 titolo a Bagnaia : E allora vince ancora una volta il catalano campione del mondo, è il 9° successo di una stagione dominata. Lo spagnolo Rins sale sul 2° gradino del podio e lancia un messaggio: il pRossimo anno ...

Audi presenta la FE05 e-tron : il nuovo gioiello Ancora più efficiente per puntare al bis del titolo : ROMA - Campione del mondo a squadre in carica, nella prossima stagione di Formula E - quella che scatta il 15 dicembre in Arabia Suadita - il team Audi Sport Abt Schaeffler schiera...

RAGE 2 : un mondo Ancora folle ma più colorato : Dipende sicuramente da voi, come volete avvicinarvi al mondo di gioco. I veicoli sono anche aggiornabili: potrete personalizzare le armi e gli equipaggiamenti". RAGE 2 uscirà l'anno prossimo per PS4, ...

Muoversi a Bibbiano sarà Ancora più sicuro : Muoversi a Bibbiano sarà ancora più sicuro grazie ai due interventi che Provincia e Comune hanno progettato e stanno realizzando

Sondaggi - Salvini è il leader più gradito e Ancora più forte nel governo : per il 58% “è lui che comanda”. M5s cala al 27 - 6% : La Lega resta il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani e continua a gravitare intorno a quota 30 per cento. Sono gli esiti del Sondaggio realizzato da Demos per La Repubblica, secondo cui a cinque mesi dalle politiche del 4 marzo il Carroccio è l’unico partito che cresce, fagocitando gli altri. Anche il Movimento 5 stelle, sceso nella rilevazione al 27,6%, cinque punti sotto il risultato delle urne. Allo stesso modo, Matteo ...

L'Ue scrive Ancora all'Italia : 'Debito alto - poco spazio per spese più produttive' : Date le dimensioni dell'economia italiana, è anche una fonte di preoccupazione per l'area euro nel suo complesso". "Il parere della Commissione sul DPB 2019, Documento Programmatico di Bilancio, ndr ,...