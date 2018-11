Anche Ford investe sui monopattini elettrici

Mit - un’italiana fra innovatori under 35 : “Ero a Stanford e sono tornata in Italia. Diamo risalto Anche a chi rimane” : “Ricevere questo premio è il sogno di ogni ricercatore: sono emozionatissima ed essere la prima italiana a riceverlo mi fa sentire ancora più fiera. E questo riconoscimento dimostra che in Italia si può fare buona ricerca ed è una occasione per dare un po’ di risalto alle persone che tornano e non parlare solo di cervelli in fuga“. E questo è l’aspetto che mi “rende più felice”. Parla così all’Ansa Francesca ...

Volkswagen-Ford - Anche le fabbriche potrebbero essere condivise : Gli accordi tra il gruppo Volkswagen e la Ford sono destinati a espandersi ben oltre il mondo dei veicoli commerciali. Dopo aver ufficializzato una partnership per lo sviluppo di nuovi mezzi professionali, le due aziende hanno iniziato a esplorare nuove possibilità di collaborazione che gioverebbero ai conti di entrambe, riducendo i costi di ricerca, sviluppo e produzione dei nuovi modelli, elettrici e autonomi in primis, andando ad aumentare, ...

Premier - Bournemouth-MAnchester United 1-2 : Rashford al 92' - Mou ride : All'ultimo respiro, la gioia United si scatena. Merito di Rashford, che firma il gol da tre punti del Manchester in casa Bournemouth: al 92', in mischia furibonda, la zampata vincente è proprio sua. ...

Bournemouth MAnchester United 1-2 : gol e highlights. Rashford al 92' - rimonta di Mourinho : Bournemouth-Manchester United 1-2 11' Wilson, B,, 35' Martial, M,, 92' Rashford, M, Bournemouth, 4-4-2, : Begovic; Francis, S. Cook, Aké, Smith; Stanislas, 91' Surman,, L. Cook, 68' Gosling,, Lerma, ...

Un Talento al Giorno : Marcus Rashford - forte attaccante del MAnchester United : Marcus Rashford dopo circa dieci anni passati nelle giovanili del Manchester United, l’allenatore dei Red Devils Louis van Gaal decide di aggregare Rashford in prima squadra nella stagione 2015-2016. Il suo esordio tra i professionisti arriva il 25 febbraio 2016, nella partita di Europa League contro il Midtjylland a Old Trafford, quando sostituisce nella formazione titolare Anthony Martial, infortunatosi nel riscaldamento a pochi ...

Premier League : poker Liverpool al Cardiff e vetta solitaria - bene Anche Watford e Bournemouth : 4-1 con qualche patema risolto nel finale, doppietta di Mané, per Klopp, doppio 3-0 per Hornets e Cherries che si confermano in zona Europa League

MAnchester United - invasioni a Old Trafford per Cristiano Ronaldo : la Uefa apre procedimento : Non poteva passare inosservato il ritorno di Cristiano Ronaldo a Old Trafford, sua casa dal 2003 al 2009 dove si è consacrato nel grande calcio. Un ricordo indelebile per i tifosi del Manchester ...

MAnchester United-Juventus - stampa inglese durissima : “umiliazione ad Old Trafford” : Manchester United-Juventus, la stampa inglese continua la sua crociata contro Mourinho, il tecnico dei Red Devils rischia la panchina La vittoria per 1-0 della Juventus all’Old Trafford contro il Manchester United di José Mourinho campeggia sulle prime pagine dei tabloid inglesi che commentano negativamente la prestazione dei ‘red devils’ nella sfida di Champions League. “Il numero di Ronaldo” titola il ...

Calcio - vincono ancora le italiane in Champions. La Juve conquista 3 punti d’oro all’Old Trafford di MAnchester - la Roma rialza la testa con un 3-0 al CSKA Mosca : La Champions League riprende esattamente da dove l’avevamo lasciata: ossia con le italiane ancora una volta vincenti. La Juventus va a punteggio pieno nel suo girone, lasciandosi alle spalle il Manchester United che rimane a 6 punti dopo lo scontro tra i due club in questione, terminato con un 1-0 in favore dei Campioni d’Italia. Decide la rete di Paulo Dybala al 17° minuto. Dimenticata la sconfitta casalinga contro la SPAL, torna a volare la ...

La Juventus espugna l'Old Trafford : MAnchester United ko 1-0 : La Juventus di Massimiliano Allegri vince in maniera autoritaria, seppur solo per 1-0, contro il Manchester United di José Mourinho. A decidere la partita in favore dei bianconeri una rete di Paulo ...

Juve show all’Old Trafford - Dybala stende il MAnchester United : L’Italia torna al centro della Champions, e al centro della serie di successi delle squadre di A in Europa c’è la Juve. Mourinho l’aveva definita favorita per la vittoria finale, stasera ha visto il campo confortare il suo pronostico. Il pareggio con il Genoa è stato solo un piccolo incidente di percorso: la Juventus lo ha dimostrato vincendo (1-0,...

Calcio - Champions League 2019 : MAnchester United-Juventus 0-1 - Paulo Dybala decide la sfida dell’Old Trafford : Una vittoria prestigiosa della Juventus nella terza giornata del girone H di Champions League. I bianconeri si sono imposti 1-0 all’Old Trafford contro il Manchester United. Il gol di Paulo Dybala al 17′ ha deciso la sfida in un incontro gestito ottimamente dai campioni d’Italia. Un successo meritato che proietta a quota 9 punti la formazione di Massimiliano Allegri che vede sempre più vicina la qualificazione agli ottavi di ...

MAnchester United-Juventus : 0-1. I bianconeri sbancano l’Old Trafford - Mourinho surclassato : Con Dybala al posto dell’infortunato Mandzukic e con Cuadrado a rilevare a sorpresa Federico Bernardeschi, il primo tempo dei bianconeri è riassumibile in un solo aggettivo: sontuoso, con gli uomini di Allegri padroni del campo sin dall’inizio e per tutti i 45 minuti. La conferma della superiorità? Szczesny, ben protetto da Chiellini e Bonucci, non è stato mai chiamato in causa, mentre il suo omologo De Gea ha dovuto compiere almeno ...