Amici 18 | il primo pomeridiano si registra oggi

davidemaggio

: @Vincenzobarba9 Primo non darmi della stupida, manco sai chi sono. Secondo se io vedo attaccare qualcuno in quel mo… - Sara1992x : @Vincenzobarba9 Primo non darmi della stupida, manco sai chi sono. Secondo se io vedo attaccare qualcuno in quel mo… - jojixxx : ciao amici il mio compleanno è il primo febbraio, un bel cartonato di billie in camera me lo merito - JUVEMERDA69 : RT @nipnoz: ???? ...... e due chiacchiere tra ' AMICI ' ci stanno.... tra il primo e il secondo tempo.... ma giusto x decidere...... ' IL DA… -

(Di martedì 13 novembre 2018) Timor Steffens18 inizia. Sì, possiamo anticiparvi che se la prima puntata andrà in onda sabato 17 novembre alle 14.15 su Canale 5, lazione di tale appuntamento è fissata tra poche ore. La conduttrice Maria De Filippi e il rinnovato team di docenti sono pronti per procedere alla formazione della classe 2018/2019. La motivazione della mancata diretta dell’esordio è comunque da rintracciare nell’impossibilità dell’indaffaratissimo Timor Steffens, nuovo docente di ballo che affiancherà Veronica Peparini e Alessandra Celentano, a presenziare sabato 17. Le altre new entry nel corpo docente, che hanno già debuttato su Real Time nella fase di casting in onda fino a venerdì, sono Alex Britti e Stash che affiancano Rudy Zerbi. Le novità, stando alle informazioni in nostro possesso, non si faranno attendere nemmeno quest’anno.