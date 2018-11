All' asta le foto di Hitler e il suo tesoro L' eccezione di Rosa Bernile Nienau

Roma - tendopoli Baobab per migranti sgomberata All’alba. Salvini : «Basta Alle zone franche senza legalità» : Ruspe e polizia per identificare centinaia di persone che vivono a piazzale Maslax in un accampamento alle spalle della stazione. I volontari: «Le questioni sociali si risolvono così: polizia e ruspa». Zingaretti: «Quando tocca a Casapound?»

Jay Kay - le 7 auto messe All’asta dal cantante dei Jamiroquai : Non è un mistero che Jay Kay, leader dei Jamiroquai, sia un grande appassionato e collezionista di auto. D’epoca o moderne, l’impotante è che siano sportive. Kay è anche un discreto pilota amatoriale, o come dicono i britannici un “gentleman driver” e ha dimostrato un buon “manico” in svariate occasioni. Nessuno conosce l’entità completa della sua collezione, che secondo i soliti bene informati supererebbe le cento automobili. ...

Ascolti tv - I Bastardi di Pizzofalcone 2 chiudono Alla grande e battono il Grande Fratello Vip 2018 : Ascolti tv, Prime time Chiude in bellezza la seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone 2, trasmessa da Rai1, la fiction con Alessandro Gassmann ha ottenuto 5.507.000 spettatori e il 23.4% di share, risultando il programma più visto della prima serata e restando per tutti e sei gli appuntamenti sempre sopra i 5 milioni di telespettatori (tanto che si è guadagnata la realizzazione della terza stagione). Al secondo posto, su Canale 5, Grande ...

California - vicini Alla verità : ecco cosa potrebbe aver innescato il devastante Camp Fire che ha distrutto Paradise : Il Camp Fire è ormai ufficialmente l’incendio più mortale della California, che sta ancora affrontando una situazione drammatica su tutto il territorio. La sua causa resta ancora sconosciuta. Mentre si continua ad indagare, cominciano ad emergere i primi dettagli che potrebbero far luce sulle origini del devastante rogo. Il giorno prima che il Camp Fire radesse quasi completamente al suolo la città di Paradise, nel nord della California, la ...

La Sfida di Rastakhan di Hearthstone ci presenta due nuove carte : Bagarina Troll e MetAllo Pesante : In attesa dell'uscita di La Rissa di Rastakhan, la nuovissima espansione di Hearthstone, vi presentiamo il nuovo breve racconto con cui Blizzard ha svelato due nuove carte.Ecco la storia di Rikkar e le carte Bagarina Troll e Metallo Pesante presentate attraverso il sito ufficiale del gioco:Volete acquistare l'espansione? Non perdetevi questa imperdibile offerta: Hearthstone: 18% di sconto per tutti sull'espansione 'La Sfida di Rastakhan'.Read ...

Boccadasse devastata dAlla grande mareggiata : due milioni di danni : mareggiata del 29 ottobre ha provocato due milioni di danni al borgo di Boccadasse e quattro alla passeggiata di Voltri. "Complessivamente, ma è una prima stima, tra strutture, spiagge, impianti ...

Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 3 : nessuna certezza dAlla Rai sulla terza serie : Giunge al termine la seconda stagione della fiction I bastardi di Pizzofalcone 2: stasera su Raiuno andra' in onda l'ultima puntata di questa serie e nel frattempo i tantissimi fan si chiedono gia' se ci sara' la terza stagione e quando avremo modo di vederla in onda in prima serata sulla rete ammiraglia. Al momento, però, possiamo dirvi che da parte della Rai non ci sono ancora conferme ufficiali su quello che sara' il futuro di questa fiction ...

Jamiroquai : All’asta sette preziosi bolidi dell’incredibile collezione del cantante britannico [FOTO] : Il contante e collezionista di auto Jay Kay venderà all’incanto alcune delle sue costosissime supercar Jay Kay, frontman del celebre gruppo inglese dei Jamiroquai, è famoso oltre che per la sua musica anche per la sua sconfinata passione per le belle e costose automobili, infatti l’artista britannico può contare una delle collezioni di auto più pregiate dell’intero globo. Probabilmente per dare un aggiornamento al suo ricco garage, Jay ha ...

Hockney da record - un quadro All'asta per 80 milioni a New York : In ogni caso, la vera sorpresa riguarda la modalità accettata dal venditore: il lotto sarà offerto senza riserva, un atto coraggioso di trasparenza in un mondo in cui la opposta logica delle garanzie ...

PAllavolo – Serie A2 femminile : il Club Italia Crai lotta ma non basta - Scandicci si impone 3-0 : Niente da fare per le azzurrine, costrette ad arrendersi con il punteggio di 3-0 alla Svino Del Bene Scandicci I progressi dimostrati in campo dal Club Italia Crai non bastano per conquistare i primi punti della stagione a Scandicci: la quarta giornata finisce 3-0 (25-19, 25-12, 25- 21) a favore della Savino Del Bene. Il tour de force di questo avvio di regular season per le azzurrine proseguirà mercoledì a Novara. Poi nella sesta giornata ...

Maltempo : Allagamenti e frane a Genova - una frazione è rimasta isolata | : Forti piogge nel capoluogo ligure. Circa 200 persone sono bloccate in località di San Carlo di Cese. Domani al via i lavori per riaprire il tratto tra Santa Margherita e Portofino

NBA - le maglie speciali di Clippers e Bucks per dire basta Alle sparatorie di massa : ... comunità appena fuori Los Angeles , in passato beffardamente votata come "safest place in the US", il posto più sicuro di tutti gli Stati Uniti, " ha generato una reazione nel mondo NBA che ha visto ...