Alcuni utenti sono rimasti bloccati fuori dai loro Apple ID

30 Giga a 1 euro : ecco l’incredibile promozione di Tre riservata ad Alcuni utenti : Sembrerebbe davvero molto interessante la nuova iniziativa portata avanti da Tre: la compagnia telefonica sta proponendo ad alcuni clienti ben 30GB di traffico […] L'articolo 30 Giga a 1 euro: ecco l’incredibile promozione di Tre riservata ad alcuni utenti proviene da TuttoAndroid.

TIM down in Italia per Alcuni utenti : TIM down in tutta Italia, anche se non per tutti gli utenti.Arrivano segnalazioni da questa mattina, forse si tratta di un problema al sistema. L'articolo TIM down in Italia per alcuni utenti proviene da TuttoAndroid.

Pixel Stand non mostra foto e notifiche per Alcuni utenti - app Google attiva il GPS : Google Pixel Stand crea diversi problemi ad alcuni utenti, mentre un aggiornamento dell'app Google attiva costantemente la richiesta della posizione. L'articolo Pixel Stand non mostra foto e notifiche per alcuni utenti, app Google attiva il GPS proviene da TuttoAndroid.

SoulCalibur 6 : ecco Alcuni dei meravigliosi personaggi creati dagli utenti : Una delle funzioni più apprezzate di SoulCalibur 6 è senza dubbio la possibilità di creare il proprio combattente tramite un editor dedicato, nonostante in rete circolino valanghe di creazioni originali, in questa news vi mostreremo alcune delle creazioni dedicate a personaggi già esistenti.Come riporta VG247, a seguito delle centinaia di creazioni, Reddit ha aperto una sottosezione dedicata a questo argomento.Diamo il via alle danze mostrando ...

Google regala 2 euro di credito sul Play Store ad Alcuni utenti : Google sta regalando due euro di credito ad alcuni utenti, da spendere sul Play Store per acquisti di app, giochi o contenuti in-app. L'articolo Google regala 2 euro di credito sul Play Store ad alcuni utenti proviene da TuttoAndroid.

TIM offre Honor 7A a 5 euro al mese con 2 GB aggiuntivi ad Alcuni utenti : TIM lancia una nuova promozione e dà possibilità ad alcuni clienti di acquistare Honor 7A a 5 euro al mese con un piccolo anticipo e con 2 GB di Internet 4G inclusi ogni mese. L'articolo TIM offre Honor 7A a 5 euro al mese con 2 GB aggiuntivi ad alcuni utenti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone continua a regalare Giga per 6 o 12 mesi ad Alcuni utenti fortunati : Vodafone sta nuovamente offrendo 30 Giga in regalo ad alcuni suoi clienti selezionati, da utilizzare ogni mese per 6 o 12 mesi, a seconda di quanto comunicato dall'operatore. Li avete ricevuti anche voi? L'articolo Vodafone continua a regalare Giga per 6 o 12 mesi ad alcuni utenti fortunati proviene da TuttoAndroid.

Utenti spiati dalle smart tv - colpiti Alcuni modelli di Sony Bravia : Trovate tre vulnerabilità con cui i cybercriminali potevano prendere pieno controllo della tv, accedere alla web cam e a file personali. Di pochi mesi fa analoghi problemi su numerosi prodotti di altre marche. Ecco i consigli degli esperti per proteggere gli Utenti

Facebook ha erroneamente eliminato i video in diretta di Alcuni utenti : Un bug di Facebook ha causato la cancellazione di alcuni video in diretta degli utenti che hanno provato a postarli nella loro storia e nel feed delle notizie al termine della trasmissione. Facebook ha corretto il bug e ha ripristinato i video rimossi, esclusi quelli che sono stati eliminati in modo permanente, motivo per cui Facebook sta notificando alcuni utenti con delle scuse per l'accaduto. L'articolo Facebook ha erroneamente eliminato i ...

Google Discover si mostra in abito scuro ad Alcuni utenti con Pixel Launcher : alcuni utenti segnalano la comparsa del tema scuro anche per Google Discover, che dovrebbe andare a seguire quanto impostato per il Pixel Launcher. L'articolo Google Discover si mostra in abito scuro ad alcuni utenti con Pixel Launcher proviene da TuttoAndroid.

Con Vodafone Happy Moment 6 mesi di Infinity gratis per Alcuni utenti : Vodafone Happy Moment è una nuova interessante iniziativa lanciata da questo operatore e dedicata agli utenti iscritti al programma Vodafone Happy L'articolo Con Vodafone Happy Moment 6 mesi di Infinity gratis per alcuni utenti proviene da TuttoAndroid.

iPhone Xs - Alcuni utenti di iPhone lamentano problema di ricarica : Un centinaio le segnalazioni, si riferiscono ai nuovi modelli iPhone Xs e Xs Max. E la causa sembra essere iOS 12, quindi software e non hardware

IPhone Xs - Alcuni utenti di iPhone lamentano problema di ricarica : Un centinaio le segnalazioni, si riferiscono ai nuovi modelli iPhone Xs e Xs Max. E la causa sembra essere iOS 12, quindi software e non hardware

Pesanti ban in Fortnite - niente più Fall Skirmish per Alcuni utenti : È trascorso ormai un annetto abbondante da quanto Fortnite ha cominciato la sua cavalcata trionfale all'interno del mondo dei videogiochi: il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games ha sostanzialmente rubato la scena a titoli ben più blasonati, attingendo da bacini d'utenza precedentemente impensabili, e arrivando ad assestarsi stabilmente tra i titoli più giocati in assoluto (fanno fede i numeri di Twitch, tra gli altri, ndr) anche ...