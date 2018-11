Alberi su strada | forestali della Regione intervengono in emergenza a Casteldelfino

Rischio Alberi sradicati : chiusa strada : 03.41 Il maltempo continua a provocare danni e disagi nel Bergamasco, sull'altipiano di Selvino Aviatico. Nelle scorse ore la strada di collegamento AviaticoOrezzo-Gazzaniga è stata chiusa per pericolo smottamenti. L'allarme è stato confermato dal sindaco di Aviatico, Mattia Carrara "per pericolo di scivolamento di alberi sradicati" ha detto. La provinciale è stata chiusa dalla località Ganda alla località Plaz sopra Orezzo. E in serata un ...

Maltempo - altri 600 Alberi abbattuti dal vento in Lombardia : devastazione sulla strada del Passo Crocedomini nel Bresciano [VIDEO] : Il furioso Maltempo di inizio settimana ha fatto strage di alberi ovunque e la maggior parte delle piante si è rivelata un’arma letale a sua volta, uccidendo diverse persone che si trovavano a piedi o in macchina nel posto sbagliato al momento sbagliato. L’ultima triste notizia di questo tipo è arrivata ieri dalla Valle d’Aosta dove due persone hanno perso la vita a seguito dell’impatto di un castagno caduto sulla vettura in cui viaggiavano. ...

Maltempo Veneto - peggio di un uragano : varco aperto tra Alberi abbattuti e detriti su una strada del Bellunese [VIDEO] : Il Maltempo degli ultimi giorni ha stravolto l’Italia da Nord a Sud con eventi molto violenti che hanno portato vittime e danni diffusi. Nel Nord-Est il vento impetuoso e le piogge torrenziali hanno cancellato bellezze naturali, come la gola dei Serrai di Sottoguda, in provincia di Belluno, e i boschi delle Dolomiti, dove gli alberi sono caduti a milioni come birilli sotto la furia del vento. Lo dimostrano anche le immagini impressionanti che ...

Maltempo Palermo : rimossi centinaia di Alberi sradicati e rami caduti in strada : Dopo il Maltempo che ieri ha colpito Palermo con forti raffiche di vento, stamattina diverse squadre del settore Verde sono intervenute per la rimozione di alberi e rami caduti (circa 180 in tutta la città) e per la messa in sicurezza delle alberature. A renderlo noto è stato lo stesso Comune, spiegando in una nota che “nessun danno rilevante è stato riscontrato ad immobili di proprietà comunale“. Un intervento da parte di Amap si è ...

Maltempo - Alberi caduti su autostrada Palermo - Catania : alberi caduti e strade in tilt per il Maltempo in Sicilia. In particolare i disagi maggiori sono sull'autostrada Palermo - Catania. Forte temporale

Maltempo - Alberi caduti sulla Palermo-Catania : 2 feriti - autostrada chiusa : L’autostrada Palermo Catania in direzione di Villabate è chiusa per la caduta di due alberi. Nel corso della caduta uno ha investito una vettura. I due passeggeri sono rimasti feriti e sono stati portati dai sanitari del 118 al Policlinico. Non sono gravi. Il traffico in uscita dal capoluogo è bloccato in attesa di una verifica da parte dei vigili del fuoco per accertare le condizioni degli altri alberi presenti lungo la carreggiata. Sono ...

Maltempo - numerosi interventi dei vigili del fuoco in provincia Perugia : Alberi sradicati e rami caduti in strada : Sono ancora tanti gli interventi dovuti al Maltempo da parte dei vigili del fuoco in gran parte della provincia di Perugia, ma la situazione non presenta al momento particolari emergenze. Lo si e’ appreso dal Comando provinciale del capoluogo umbro. La zona piu’ colpita risulta lo spoletino. I vigili del fuoco sono al lavoro soprattutto per rimuovere alberi e rami caduti sulle strade a causa del vento. Interessati anche altri centri ...

Maltempo : a Roma Alberi e rami caduti in strada : alberi e rami caduti in strada in diverse zone di Roma a causa del Maltempo. Al momento e’ stata chiusa al traffico una corsia di via di Porta Maggiore come anche via Milano, nel centro storico, per la caduta di alberi e rami sulla carreggiata. In via della Tecnica all’Eur un albero e’ caduto su un’auto in sosta, fortunatamente senza provocare feriti. rami e alberi in strada anche a via Pannoia a San Giovanni e su via di ...